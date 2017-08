– Där är vi inte – det är helt enkelt inte så lätt att bara rycka ut och ersätta system och byta leverantör. Det handlar inte bara om teknisk kompatibilitet utan om processer och företagskultur också, säger Linus Malmberg.

– Och ärligt talat är det väl inte jättemånga leverantörer som vill lova mig att de kan ta alla mina data och bara hälla över någon annanstans utan att något går förlorat. Det behöver inte handla om illvilja, men det kanske inte är precis det området de lägger sitt krut på.

Jonas Andersson, vd på rådgivningsföretaget Herbert Nathan i Sverige som just är specialiserat på affärssystem, crm och hr-system, är också tveksam till tanken om inlåsning. Han ifrågasätter även att konsolideringstrenden bara skulle gå åt ett håll.

– Visst kan det under en kort period vara färre aktörer på en marknad, men det där går upp och ner, och emellanåt kommer det in nya aktörer baserat på att det kommer ny teknik. När det gäller affärssystem kan vi se att det kommit in ungefär en ny aktör per år på den svenska marknaden i mängder av år, säger han.

– Fast visst kan man känna sig inlåst om man tvingas följa med leverantörens utveckling och bara ta emot uppgraderingarna. Men det där är ju ett sätt att betrakta applikationer som hör till det gamla sättet att arbeta. Med en ökad mognad tror jag att sättet man betraktar dem på förändras.

Jonas Andersson, vd på Herbert Nathan i Sverige.

Jonas Andersson framhåller att vi hittills bara är i en tidig fas när det gäller molntjänster.

– Det finns fortfarande en osäkerhet kring vad det innebär att använda molnet i stället för att köpa en licens. Men jag upplever inte att risken att bli inlåst är större i molnet. Det finns alltid en möjlighet att byta leverantör även om det inte är enkelt, säger han.

– Det kommer framöver att bli viktigt för kunderna att som en del i sin upphandlingsprocess utvärdera vilka verktyg som finns för att få ut data från systemet i samband med ett systembyte, samt säkerställa att leverantören är behjälplig med att flytta över kunden till en ny leverantör.