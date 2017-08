Den finska nykomlingen HMD Global är till sist redo att ge sig in i en giganternas kamp. Nokia 8 är flaggskeppet som ska leda striden mot Apple, Samsung och Huawei. Men man kan konstatera att även om den 5,3 tum stora telefonen imponerar både på utsidan och insidan skiljer den sig inte markant från konkurrenterna.– Nokia 8 är lysande ingenjörsmässig, men framtiden kommer att avgöras av hur väl HMD Global lyckas få den placerad hos de stora operatörerna, säger Leif-Olof Wallin som är telekomanalytiker på Gartner.En välbyggd telefon kommer inte långt om den inte når ut till butikshyllorna.Under huven på Nokia 8 finns ett Snapdragon 835-chipp, 4GB ram och 64GB flashlagring som kan utökas med microsd. På mjukvarusidan lovar HMD Global en så "ren" version av Android som möjligt. Dessutom lovar det finska bolaget att ta krafttag för att säkra mobilen, Nokia 8 ska få säkerhetsuppdateringar så fort Google släpper dem. Prislappen ska hamna på runt 6 000 kronor.På baksidan av telefonen finns dubbla 13-megapixelkameror och den gimmick som HMD Global valt att marknadsföra är något de kallar för en "bothie". Det är ett slag fotoläge där det går att filma eller fota med både fram- och bakkameran samtidigt. Vi kan väl konstatera att bothien inte är den mest revolutionerande idén som presenterats på mobilmarknaden.Förra året tecknade HMD Global ett licensavtal med Nokia som gav bolaget rätt att använda den fallna mobiljättens varumärke och patent. Både i ledningen och bland ingenjörerna finns en rad veteraner från Nokias glansdagar som telefontillverkare. Det märks när man tittar på Nokia 8.– Det är en jätteläcker enhet. Man använder samma tillverkningsteknik som i Lumias första flaggskepsmodeller där man fräser ut chassit ur ett helt stycke aluminium. Det resulterar i en väldigt snygg, och ganska tåligt enhet, säger Leif-Olof Wallin på Gartner.Men en bra telefon räcker inte för att slå sig in bland konkurrenternas flaggskepp. HMD Global hoppas att varumärket Nokia fortfarande står sig så pass starkt att de har en chans.– Jag tycker att de tänkt till och gjort allt rätt och det är läckert att de satsat på en Android-version som får bra service med nya uppdateringar. Men den stora utmaningen är att se hur mycket liv det är kvar i varumärket Nokia, säger Leif-Olof Wallin.HMD Global har väckt uppmärksamhet, framförallt på grund av nyversionen av klassiska och älskade Nokia 3310 som släpptes i våras. Men att gå från budgetlurar till en modell som konkurrerar med senaste Iphone och Samsung S8 är ett stort steg.Bengt Nordström, vd och grundare av managementkonsultbolaget Northstream, tror att HMD Global har en tuff tid framför sig. Det är inte lätt att slå sig in på en mobilmarknad som domineras av Apple, Huawei och Samsung. Inte ens med ett varumärke som Nokia till förfogande.– Även om telefonen har bra specifikationer ska man komma ihåg att dagens smarta telefoner är väldigt snarlika. Allt har pekskärm, kameror och andra vanliga finesser. Det är ingen stor differentiering, och det är därför de stora aktörerna klarar sig ganska bra, de har störst marknadsmuskler, säger han till Computer Sweden.– Jag tror att Nokia är ett starkt varumärke, men man får komma ihåg att det är personer i min generation som kommer ihåg när Nokia var det dominerande varumärket. En 20-åring som går in i en butik och ska köpa telefon kommer inte ihåg det, där är inte Nokia det starka varumärket utan Apple, Samsung eller Huawei.– Man måste hitta någon slags differentiering, och det är inte lätt. Man måste hitta en särskild specifikation eller funktion, någon unik sak som gör att kunderna vill ha den, säger Bengt Nordström.