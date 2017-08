Scheman, information och skoluppgifter förmedlas allt mer via nätet. Dock kan fortfarande smarta telefoner vara en dyr investering för föräldrar med låg inkomst. Därför skänker nu myndigheterna i Haag tillsammans med T-Mobile och Samsung telefoner till 1 000 skolelever, skriver The Next Web.

De första 250 barnen, som i nästa vecka börjar ungefär motsvarande gymnasiet, kommer att få en helt ny telefon från landets utbildningsdepartement. I ett pressutskick skriver utbildningsministern Jetta Kleinsma att alla barn måste kunna delta i skolarbetet.

– Och att det är därför myndigheterna lagt undan pengar så barn från låginkomstfamiljer ska kunna delta i sportaktiviteter, göra musik, dansa och delta i andra aktiviteter i skolan. I dag innebär att delta även att delta på nätet och via mobilen, säger hon.