Revitaliseringen, eller kompetensskiftet som bolaget pratar om, är delvis en nysatsning, men en del nya har även plockats in för att ersätta folk som har slutat. Av de 800 nya är 400 i Norge, och 325 i Sverige. Resten kommer att verka i Finland, Danmark och Baltikum. Dessutom har bolaget skapat det man kallar Innovation Lab, där 25 talanger från 13 olika länder, ska jobba med nordiska projekt, främst inom bank och finans.

Omsättningen i Sverige under årets första sex månader landade på knappt 1,7 miljarder norska kronor, vilket innebär en organisk tillväxt på 1,8 procent. Rörelseresultatet under samma period landade på 154 miljoner norska kronor, en siffra som var 148 miljoner norska kronor motsvarande period 2016. Det gav en rörelsemarginal på 9,1 procent, en siffra som ett år tidigare var 8,5 procent.

Konsultbolaget Evry har haft några händelserika år, där man först köptes ut från börsen av riskkapitalbolaget Apax, men innan sommaren blev det klart att man nu är tillbaka på Oslobörsen. Och det är inte bara ägandeformen som har genomgått förändringar. Koncernchef Björn Ivroth har även plockat in en hel del nytt folk i ledningen, och en ny strategi har sjösatts.

– Det är ett par hundra anställda som har gått över till IBM, så nu jobbar vi på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det har hjälpt oss att förbättra marginalen något, säger han och passar även på att konstatera att bolaget på koncernnivå (10,9 procent första halvåret) har gått om sin finska konkurrent Tieto vad gäller vinstmarginalen.

– Det är vi lite stolta över, att vi har gått om våra kollegor i lönsamhet, och då handlar det än så länge bara om första halvåret.

Hur mycket har marknadsläget bidragit till att lönsamheten ökat?

– Det har så klart hjälpt till också. Samtidigt är det alltid en viss ledtid när det gäller leveransen i stora projekt.

Björn Ivroth säger att Evrys verksamhet idag grovt räknat utgörs av en tredjedel från den rena konsultaffären, och två tredjedelar från längre projekt och åtaganden som outsourcing och banktjänster.

– Det är en bra kombination. Och det som är extra roligt nu är att vi går all in på cloud. Allt som går ska föras över till molnet och det är möjligt tack vare våra partnerskap med IBM, Microsoft, Google och AWS. Det gäller så klart inte det allra mest säkerhetsklassificerade, men allt som går lägger vi i molnet och sedan ser vi till att kunden får välja det som är det mest lönsamma alternativet, säger han och ser även att det verkliga genombrottet för kognitiv it närmar sig.

– Det kognitiva passar superbra in hos oss, inte minst med hjälp av våra partner. Nu är det hos de vanliga bolagen, kommuner och myndigheter som den tekniken tas i bruk, och det är vår roll att vara bryggan mellan tekniken och användaren.

Häromdagen framkom det att den andra av Evrys nordiska huvudrivaler, CGI, bjudit närmare en miljard för finska Affecto. Förvärv är också en viktig del av Evrys nya strategi. Under fjolåret köptes bland annat digitalbyrån Netrelations, och får Björn Ivroth välja ser han gärna fler kompletterande förvärv av den typen.

– Netrelations har fungerat jättebra. Det är fantastiska människor som har kuggat in väldigt bra och fyllt en lucka i vårt erbjudande, säger han.

Så nu ska ni köpa mer?

– Vi vill göra fler förvärv och vi tittar hela tiden efter bolag som passar bra in. Ibland tar det för lång tid att bygga upp en verksamhet själv, då är det bättre att kunna komplettera med ett förvärv.

Är det några särskilda områden ni tittar inom?

– Vi har ett antal screeningkriterier som hänger ihop med vår strategi. Det kommer nog fram vad det lider.