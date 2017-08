Kunder hos Skandibanken har vid återkommande tillfällen haft problem att nå sin konton eller använda sina kort under det senaste halvåret – senast på torsdagen. Egentligen finns det rapporter om problem längre tillbaka än så, men särskilt tufft har det varit under våren och sommaren. Och anledningen ska vara problem i de egna it-systemen. Dock är Skandiabanken inte beredda att gå in på några närmare detaljer.

– Det är till och börja med inte ett problem som återkommit utan det är utmaningar i våra underliggande system som vi har för att automatisera vår internetbank och onlinetjänster som har sammanträffat under en koncentrerad period under sommaren, säger Patrik Lilja, it-driftschef på Skandiabanken.

Orsakerna har varit av olika karaktär säger han, det var handlat om problem från applikationssidan ner till problem i infrastrukturen. Det rör sig om många komponenter och servrar som är involverade i lösningarna som både finns internt och via samarbetspartners.

– Det går inte att säga en enskild sak som är orsaken. Det olyckliga är att det hänt under en koncentrerad period, säger Patrik Lilja.

För att säkerställa att bankens tjänster fungerar ligger svaret i att dra lärdom i vad som hänt. Något it-avdelningar visserligen ofta tvingas göra, men ett arbete som troligen kommer att intensifieras hos Skandiabanken. It-driftschefen vill inte gå in på någon lista över åtgärder men säger att de jobbar högt och lågt. Det handlar bland annat om fler tester och om att stresstesta systemen.