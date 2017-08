Incit hämtar vd på IBM

Styrelsen på Incit har utsett Niclas Oddsberg till ny vd. Han började den 14 augusti och efterträdde Göte Berntsson som går i vidare mot nya konsultuppdrag. Den nya vd:n kommer närmast från IBM, där han har var ansvarig för dess konsultverksamhet inom marknadsföring, kundanalys och digitala kanaler i Australien och Nya Zeeland.

– Det är med stor energi och ödmjukhet som jag ta mig an uppgiften som vd på Incit. Incit som bolag och Aareon är en väldigt spännande koncern med mycket kompetens och ambition. Jag ser fram emot att ta nästa steg för Incit tillsammans med Incits medarbetare, dess kunder och Aareon, säger Niclas Oddsberg.

– Genom sin erfarenhet och expertis har Niclas rätt bakgrund för att uppnå bolagets digitala strategi samt att han kommer med ett brett affärsnätverk inom Norden. Jag är övertygad om att Niclas kommer kunna vidareutveckla Incit och på så vis nå nya framgångar, säger Torsten Rau, chef för International Operations på Aareon, som är ägare till Incit.

Han tar över på Lemontree

Rickard Ridderström är ny vd på Lemontree. Från och med 1 augusti leder han konsultbolaget, då han efterträdde Petra Förnell.

– Rickards erfarenheter och förmåga att skapa tillväxt passar väl överens med den fas Lemontree befinner sig i för stunden. Vi har kommit tillbaka till ett lönsamt och sunt bolag och vi ser fram emot att utveckla Lemontree vidare med Rickard vid rodret, säger styrelseordförande Per Welin.

Han kommer närmast från rollen som operativ chef, vilket han varit sedan han kom till Lemontree från ÅF.

– Jag är mycket hedrad och glad över att axla rollen som vd på Lemontree. Vi har under året arbetat mycket med att ställa om verksamheten för att säkra en långsiktig tillväxt och samtidigt skapa ett företag som alla medarbetare verkligen ska trivas på. Den resan kommer fortsätta med ytterligare fokus som lösnings- och projektleverantör. Som det ser ut nu så är framtiden väldigt ljus för oss med en hög efterfrågan på våra tjänster, säger han.

Lumagategrundare byter Enfo mot Sigma

Sigma IT Consulting fortsätter satsa stort på internet of things, IoT. Nu har man rekryterat Carl Tönseth till rollen som regionansvarig för affärsområdet Internet of Things på Sigma IT Consulting i Stockholm. Carl Tönseth var dessförinnan på Lumagate, ett bolag han var med och grundade.

Carl Tönseth.

–Jag känner mig nu redo för nästa steg i min karriär. Jag är en entreprenör som triggas av passion för innovativa lösningar och nytänkande. Min målsättning är att vara med och stärka Sigmas varumärke inom digitalisering i Stockholm men även nationellt. Jag brinner för att skapa team som arbetar tillsammans. Nästa steg i utvecklingen inom området är så pass komplex att det krävs samarbete mellan olika kompetenser och strategiska partners. Att få vara med och bygga upp ett område som har en stark och långsiktig målsättning är lockande, säger han om det nya uppdraget.

–Vi är väldigt glada och stolta att Carl väljer att fortsätta sin resa hos oss. Vi ser det som ett gott betyg för det arbete vi gör. Carls driv för att skapa riktigt värde för kunderna och hans passion för att vara med att bygga en bättre morgondag medförde att det var ett enkelt beslut att välkomna Carl till oss. Tillsammans kommer vi nu att fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande, attrahera rätt människor och börja växa ordentligt i Stockholm och Mälardalen, säger David Österlindh, affärsområdeschef Internet of Things på Sigma IT Consulting.

Hon tar över startuphubben

Stina Liland är ny Sverigechef för Danske Banks och SUP46:s tjänst Thehub.se, en digital plattform som samlar Sveriges startups. Hon har en bakgrund från Startup Weekend, och är medgrundare av Startup Norway och Startup Extreme, och har även haft rollen som nordisk programansvarig för 500 startups.

– Att stärka ekosystemet för startups är en passion för mig. Jag är stolt över att fått möjligheten att arbeta för Thehub.se. Jag ser fram emot att utveckla plattformen för startupscenen i Sverige och Norden ytterligare och att hjälpa startups med att rekrytera talang och komma i kontakt med investerare, säger Stina Liland.

– Det känns väldigt bra att vi har rekryterat Stina Liland. Stinas insikter och expertis är något som jag välkomnar för utvecklingen av vår plattform. Den digitala plattformen är en naturlig del i vårt arbete med att stödja entreprenörer på deras tillväxtresa. Om vi i ett tidigt skede förstår deras behov och lyckas skapa en relation, ger det oss bättre möjligheter att vara med på de unga bolagens framtida resa, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

Nytt Considgäng intar Göteborg och Malmö

2016 köpte konsultföretaget Consid kommunikationsbyrån Ariom, med fäste i Östergötland. Det blev startskottet för affärsområdet Consid Communication, där man jobbar med tjänster inom digital marknadsföring och kommunikation. Nu ska affärsområdet etableras i Göteborg och Malmö.

Till att leda Göteborgskontoret har man rekryterat Carin Frid från Inuse.

Carin Frid.

– Jag ser mycket fram emot att jobba på Consid och hjälpa våra kunder nå sina mål då de ofta har oss som strategisk partner när det gäller digitalisering av verksamheten och sitt erbjudande. Jag är övertygad om att de smartaste och mest attraktiva lösningarna skapas om man korsbefruktar ingenjörer med kreatörer. För att lyckas fullt ut med sina investeringar behövs spetsig kommunikation som slutkunder och användare kan ta till sig. I och med att vi har alla kompetenser under samma tak har vi goda förutsättningar att leverera, säger hon.