Två av dem som får ta del av de höjda anslagen är Försvarets Radioanstalt, FRA, och den militära underrättelsetjänsten, Must. De får sammanlagt 430 miljoner kronor mer att röra sig med under de kommande åren.

Både FRA och Must uppges vara nöjda med tillskottet i budgeten.

För FRA:s del handlar det nu om stöd till säkerhetspolisen för att motverka terrorbrott men också ökad cybersäkerhet och skydd mot it-angrepp.

– I samband med Cloud Hopper-attacken tidigare i år fick vi och säkerhetspolisen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder, och det är en del av de förslagen som vi nu kommer att genomföra, säger Fredrik Wallin, talesperson på FRA.

Bland annat handlar det om ett varningssystem med syftet att upptäcka mer avancerade angrepp där virus skräddarsytts för att attackera specifika myndigheter eller andra måltavlor. Skadliga kod som alltså kan vara svår för kommersiella antivirusprogram att upptäcka. Men det handlar också om att skapa förbättra lägesbilden hos myndigheterna om den hotbild som finns, förbättra förmågan att hantera en faktisk it-attack samt förbättringar av de system som finns på plats i dag.

430 miljoner kronor ska fördelas mellan de två myndigheterna. Hur den kakan fördelas kommer informeras om längre fram, men för FRA betyder det ungefär en tioprocentigt ökning av anslagen till år 2020 jämfört med tidigare budget.

Sverige har under senare tid fått kritik för brister i just it-säkerheten. Vid två tillfällen har Riksrevisionen kritiserat de system, rutiner och verktyg som funnits på plats. Det har till exempel handlat om hur kommuner och myndigheter hanterar it-säkerheten. Under sommaren la dåvarande inrikesminister Anders Ygeman fram en strategi för att stärka it- säkerheten i landet.