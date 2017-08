Två av dem som får ta del av de höjda anslagen är Försvarets Radioanstalt, FRA, och den militära underrättelsetjänsten, Must. De får sammanlagt 430 miljoner kronor mer att röra sig med under de kommande åren.

– Det är ett ansenligt tillskott. De ökade anslagen är en ambitionshöjning. Det handlar om en höjd förmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Både FRA och Must uppges vara nöjda med tillskottet i budgeten. Hur mycket de begärt från början är däremot hemliga uppgifter.

Sverige har under senare tid fått kritik för brister i just it-säkerheten. Vid två tillfällen har Riksrevisionen kritiserat de system, rutiner och verktyg som funnits på plats. Det har till exempel handlat om hur kommuner och myndigheter hanterar it-säkerheten. Under sommaren la dåvarande inrikesminister Anders Ygeman fram en strategi för att stärka it- säkerheten i landet.