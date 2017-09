I dag talas det allt mer om att lyssna på barnens perspektiv konstaterar Karin Fängström, psykolog och doktorand vid Uppsala Universitet.

– Även de yngre barnens röster ska höras. Men det är samtidigt ganska svårt att intervjua barn. Situationen i sig är konstig för barnet – en okänd vuxen som börjar fråga en massa saker, säger hon.

För en del barn är det där inga problem, de bubblar och berättar alldeles av sig själva. Men de mer blyga och reserverade barnen blir tysta och stela och tycker att det är jobbigt.

Äldre barn som kan skriva kan fylla i enkäter och liknande men för de yngre barnen krävs någon form av samtal.

Som en del i ett större forskningsprojekt kring olika metoder som kan användas för att lyfta barnens perspektiv har Karin Fängström därför tittat närmare på ett it-stöd som utvecklats av forskare i Storbritannien och som kallas In My Shoes.

Där används det bland annat för att undersöka om barn far illa hemma eller för att få information om deras sociala miljö. Även socialtjänsten i Norge använder sig av In My Shoes för att intervjua barn.

I studien har fyra- och femåringar fått prova på verktyget.

– Det är uppbyggt i olika moduler och har en väldigt enkel grafik med exempelvis olika ikoner som visar olika känslouttryck.

Det är viktigt att det är enkelt för det får inte likna ett spel förklarar Karin Fängström.

– Vi vill inte locka barnen att börja fantisera eller leka.

In My Shoes.

Intervjuerna med hjälp av In My Shoes jämfördes sedan med mer regelrätta intervjuer enligt de beprövade metoder som Polisen använder sig av och det visade sig att blyga barn hade lättare att börja berätta om de fick använda it-stödet.