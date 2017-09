Nyligen stängde Google för andra gången utan förvarning av Vivaldi från att använda annonstjänsten Adwords. Det skedde efter att von Tetzchner i flera intervjuer uttryckt oro över hur företag som Google och Facebook samlar in persondata och adresserar målgrupper. Han tycker, i korthet, att jättarna samlar in alldeles för mycket persondata, vilket han ser som ett hot mot demokratin. Data som samlas in ska till exempel kunna användas som underlag för propaganda, vilket oroar von Tetzchner.

Vivaldis tillgång till Adwords ströps två dagar efter att en intervju med von Tetzchner publicerats av Wired. För att återigen få tillgång till Adwords var Vivaldi enligt von Tetzchner tvungna att ta instruktioner från Google om hur man skulle organisera sin egen sajt och hur man skulle kommunicera med sina användare.

Efter tre månader av tjafs har Vivaldi åter fått tillgång till Adwords, efter att ha gett efter för Googles enligt von Tetzchner orimliga krav. Hans sammanfattar det så här, översatt till svenska: ”Jag är ledsen över den här förvandlingen av ett nördigt positivt företag till de mobbare som de är 2017”. Och så hoppas han att man ska bli snälla igen på Google.