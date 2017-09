Ordern, som kombinerar produktion och kvalitetskontroll av de mest avancerade små och stora fotomaskerna, omfattar en maskritare Prexision-800, en maskritare Prexision-10, en mätmaskin Prexision-MMS samt förbättringar av ytterligare ett system Prexision-10.

Alla system utom Prexision-MMS är beräknade att levereras under 2018. Först levereras Prexision-800 under det första halvåret 2018. Prexision-MMS är beräknat att levereras under första halvåret 2019.

Samtliga system skeppas till Asien, tre av dem till Kina medan Prexision-800 placeras i Sydkorea.

Nyhetsbyrån Direkt