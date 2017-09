Det var 2012 som dåvarande presidenten, Barack Obama, genom en presidentorder gjorde det möjligt för unga under 16 år att stanna i USA och arbeta lagligt i tvåårsperioder som kan förlängas. Men nu sätter president Trump punkt för det och har offentligt deklarerat att Dreamers, som de kallas, ska utvisas.

Och återigen möts Trumps hårda tag mot immigranter av protester från stora teknikjättar som Microsoft, Google, Apple, Facebook och Salesforce, rapporterar Business Insider.

Dreamers make our country & communities stronger. We stand for diversity and economic opportunity for everyone. https://t.co/gRCr8VWwcN — Satya Nadella (@satyanadella) September 5, 2017

Dreamers are our neighbors, our friends and our co-workers. This is their home. Congress needs to act now to #DefendDACA. #WithDreamers — Sundar Pichai (@sundarpichai) September 5, 2017

#Dreamers contribute to our companies and our communities just as much as you and I. Apple will fight for them to be treated as equals. — Tim Cook (@tim_cook) September 5, 2017

Apples vd Tim Cook och Microsofts chefsjurist Brad Smith går också längre och utlovar mer än bara stöd i ord.