Idag är det ett år sedan det blev klart med världens hittills största förvärv i it-världen, där Dell köpte EMC för 67 miljarder dollar eller 550 miljarder kronor. I den officiella kommunikationen från Dell Technologies bjuds det på svulstighet i kubik även idag, ett år efter affären. Man får nog antingen vara blind eller icke läskunnig för att missa budskapet om att affären handlar om storlek.

Hos huvudkonkurrenten, numera uppdelad i HP och HPE, konstaterade koncernchefen Meg Whitman efter affären att bara räntorna skulle kosta Dell runt 2,5 miljarder dollar per år, pengar som annars kunnat läggas på forskning och utveckling. Dell EMC meddelar i sin årsrapport hur mycket skuldberget har minskat under första året. 9,6 miljarder dollar har betalats tillbaka. En hel del av den summan har gissningsvis hämtats in från försäljningar av tidigare inköpta mjukvaru- och konsultdelar av koncernen.

Dell EMC konstaterar också att man, räntebetalningarna till trots, har satsat 5 miljarder dollar på forskning och utveckling under året.

För de båda svenska organisationerna dröjde det till februari med sammanslagningen, men i dag är såväl Dell som EMC på plats i Dells tidigare lokaler i Solna. Det är en glad Stefan Alariksson, Sverige-vd på Dell EMC, som tar emot och berättar om det senaste årets resa, var bolaget står idag och vart man vill framöver.

– För mig är det här tionde året som Sverige-vd på amerikanska bolag, och jag skulle säga att det här är det bästa jobb jag har haft i hela mitt liv, säger han.

– En viktig del är den smältdegel som har uppstått när vi får samla alla under samma tak och i samma organisation. Det har varit en otroligt kul resa under det första halvåret och vi har fortsatt rekrytera, inte minst har vi fått in fler specialister. Det är väldigt kul att vara i en organisation som växer, och att få se att man kan slå ihop ungdomlig energi med senior erfarenhet.

Redan när affären presenterades väcktes fågan om hur det fortfarande pc-tunga Dell skulle passa ihop med EMC, där fokus främst legat på lagring till stora kunder. Och som vi tidigare skrivit innebar den gemensamma svenska organisationen en tydlig slagsida åt Dellhållet, vilket gjort att många tunga EMC-namn har lämnat. Stefan Alariksson pratar dock hellre om den rekryteringsvåg bolaget gjort sedan februari.

– Vi har rekryterat flitigt under första halvåret, och det har faktiskt inte varit särskilt svårt. Det är många som vill jobba i en organisation som har ett helhetsperspektiv. Folk uppskattar den satsning vi gör där man kan prata om helheten, säger han.

Och om det har funnits missnöje tidigare så verkar det vara borta nu. I alla fall om man ska tro resultatet av den årliga medarbetarundersökningen, som går under det lika klatschiga som självklara namnet Tell Dell.

– Vi har gjort den för hela bolaget för första gången i år och det är glädjande att se att det finns et genomgripande stöd i organisationen och att de flesta tror på strategin. Visionen är så solklar. Vi vet vart vi vill komma, vet vad vi ska säga till kunder och partner.