Försäkringsbranschen och biltillverkarna är överens, fordonsägaren äger sina data. Är informationen genererad av bilen, tillhör den bilens ägare. Men efter det går åsikter till viss del isär.

Med hjälp av ny hård- och mjukvara kan bilägaren inte bara få en billigare försäkringspremie. Hen kan också få hjälp med att köra säkrare. Erbjudandena blir allt fler, som Computer Sweden skrev häromveckan, men det blir också utmaningarna.

En sådan är de stora mängder data som bilarna kan generera. I dag samlas informationen in via extern hårdvara, som en dosa i diagnosuttaget. I morgon ingår utrustningen i bilarna. Här finns en oro att biltillverkarna då skulle kunna låsa in informationen och styra kunderna mot vissa försäkringsbolag. Ett öppet system efterfrågas därför av branschorganisationen, Svensk försäkring. Något som inte tycks vara aktuellt hos biltillverkaren Volvo cars.

”Att Volvo cars skulle öppna upp alla uppsamlade data för alla inom försäkringsbranschen är inte aktuellt. Däremot är man beredda på att öppna upp data där bilen samlar in uppgifter om till exempel halt väglag eller säkerhetskritisk data för körning i realtid för andra bilar i trafiken”, skriver Volvo cars i ett uttalande till Computer Sweden.

Däremot är de helt inställda på att det är bilens ägare som äger informationen. All information som skapas utifrån förarens beteende ägs av den som står som ägare av bilen.

Likaså har branschorganisationen Bil Sweden tittat på frågan och säger att vem som äger informationen beror på vilken typ av information det handlar om. Och att den viktigaste frågan mer är vem som har tillgång till informationen.

– När det handlar om information för service och reparation är detta reglerat i lagstiftning och även icke auktoriserade verkstäder har tillgång till informationen. När det gäller information som rör stöldskydd, personlig säkerhet och trafiksäkerhet är det betydligt känsligare, sådan information kommer inga externa aktörer att få tillgång till utan vidare på grund av risken för manipulation till exempel. När det handlar om information av tjänsterelaterad art, säg restauranginfo, kan sådan information delas med olika företag under förutsättning att kunden ger sitt medgivande, säger Anders Norén på teknisk chef på Bil Sweden.