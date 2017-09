Det var i april som Advanias bud på Caperio presenterades. En sommar senare börjar den gemensamma organisationen falla på plats.

För de båda bolagens tidigare vd:ar väntar nu följande uppdrag: Caperios vd Tomas Wanselius blir vd för det sammanslagna bolaget i Sverige, medan Advanias vd Mikael Noaksson tar rollen som operativ chef i koncernen. Högst upp i toppen är det dock isländska händer som styr, i form av koncernchef Gestur G Gestsson.

I förra veckan presenterade de båda vd:arna sina framtida planer för personalen.

– Vi har informerat om hur det ska bli. Målbilden är att vi ska ha en ny gemensam organisation från 1 januari. Det har känts bra sedan vi presenterade affären och folk känner att det är rätt, säger Tomas Wanselius, som gjort en liknande resa tidigare när han var vd på Portal, ett bolag som köptes upp av Atea 2010, och vars personal idag har hoppat över till ett flertal andra bolag i branschen, inte minst Infront IT-Partner.

– Det är mycket mera glädje och nyfikenhet nu än vad vi hade vid Portal. Den typen av diskussioner som var då har vi sluppit. Från Portal är det många som har spridits idag. Det här ska inte bli en sådan affär, det har vi varit noga med, utan det här ska bli en affär där vi ska växa.

Någon garanti för att Portalscenariot inte inträffar finns så klart inte. Men Mikael Noaksson lät tämligen säker på att det inte skulle bli så strax efter att affären presenterats. En av anledningarna han angav då var att 120 nya kollegor verkligen behövs eftersom efterfrågan varit högre än vad den svenska Advaniastyrkan kunnat leverera. Men den allra viktigaste anledningen som den nya ledarduon målar upp är att bolagen faktiskt kan komplettera varandra, då Advania valt en mer tjänsteinriktad väg medan majoriteten av Caperios intäkter kommer från produktförsäljning.

Och kostnadsbesparingar och stora nedskärningar har båda bolagen varit med om nyligen, och att båda organisationerna är väl trimmade och idag snarare pratar om rekrytering än nedskärning är tydligt.

– 2013 hade vi en dipp, där vi gick från 238 anställda till 120, så vi har precis genomgått en stor omvandling personalmässigt. Idag har vi ett bra koncentrat av väldigt duktiga människor, sägr Tomas Wanselius.

– Vi hade en liknande nedgång 2008-2009, till skillnad från nu då vi har en svensk ägargrupp så ägdes vi av islänningar och vi drabbades extra hårt under finanskrisen. Då hade vi i tio års tid sagt att vår produktförsäljning skulle öka. Det var också då vi tog beslutet att istället börja med mer sourcing och kontraktsbundna affärer. Vi hade turen att börja då, och sedan började plötsligt alla börja prata cloud runt 2013, säger Mikael Noaksson, som hoppas göra samma resa med Caperios kunder.

– Caperio omsätter nästan en miljard på att sälja produkter, med en hög kundnöjdhet. Vi ser att det finns stora möjligheter att transferera de kunderna till mer kontraktsbundna affärer. Vi gör det här förvärvet för att hitta affärssynergier och inte kostnadsbesparingar, säger Mikael Noaksson.

Just kundnöjdhet är ett begrepp som de gärna återkommer till. Och att den är hög fick de båda nyligen ett kvitto på när Radar presenterade sin årliga kundundersökning. Caperio toppar kategorin Användarnära IT, det vill säga produkter och produktnära tjänster, medan Advania kniper en andraplats inom Verksamhetsnära IT, en kategori som enkelt kan förklaras med det värde som it skapar för verksamheten .