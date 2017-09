Google ska ha varit väl medvetna om situationen, men inte gjort något åt den enligt stämningsansökan. Nu vill de representera alla kvinnor som jobbat för teknikjätten de senaste fyra åren.De tre tidigare anställda som ligger bakom stämningen menar att Google systematiskt diskriminerat kvinnor både när det handlar om lön och befordringar. De anser därmed att Google bryter mot Kaliforniens lagstiftning som kräver lika lön för lika arbete.– Även om Google är en av branschens ledande teknikinnovatörer, behandlar de kvinnor på ett sätt som inte passar på 2000-talet, säger Kelly Dermody, en av kvinnornas advokater, till Reuters De har stöd i en undersökning som det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet håller på att genomföra. Det preliminära resultatet visar på "extrema" löneskillnader mellan män och kvinnor, skrev The Guardian i våras. Google å sin sida nekar till könsdiskriminering och säger i ett uttalande till att företaget har ett rigoröst system för rekrytering och befordran inom företaget där det ingår "kontroller för att säkerställa att ingen könsdiskriminering finns med i besluten".– Vi har ett omfattande system på plats för att säkerställa rättvis lön, skriver talespersonen Gina Scigliano.Samtidigt har Google fler siffror mot sig. En sammanställning över löner som gjorts av en grupp Google-anställda läckte nyligen ut till New York Times och visar på rejäla löneskillnader mellan män och kvinnor på samma position. Den täcker dock bara två procent av Googles anställda.Google är inte heller det första av de stora teknikbolagen som anklagas för könsdiskriminering. Microsoft, Oracle och Twitter är några av företagen som dragits in i liknande rättsprocesser tidigare.