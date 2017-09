Och bryter man ut it-tjänsteföretagen så ser det till och med ännu starkare ut. Och någon avmattning verkar knappast vara i sikte. Tvärtom så vittnar svaren från april/maj om at Göteborgsgrytan kommer koka vidare.

Just nu kokar det i It-Göteborg. Inte minst ger de nya bolag som startats runt bilindustrin, som exempelvis Zenuity och Lynk & Co, en rejäl skjuts för såväl affärer som framtidstro. Men det är långt ifrån bara där det bubblar.

Men det är som sagt inte bara i fordonsindustrin de digitala affärerna tickar in.

– Den klassiska tillverkningsindustrin drivs också på av digitaliseringen, främst genom robotisering och annan effektivisering. Det är ett spännande område, men knappast någon nuvarande hajp, utan det är en nödvändighet för att företagen ska bli effektivare och kunna konkurrera globalt, säger Jerker Lindstén.

Ett vanligt mått på att ett område och en bransch är het är att företagen har högre efterfrågan än vad man kan leverera. Och den ständigt omtalade kompetensbristen har så klart gjort att rejält avtryck även i västra Sverige.

– Många företag ropar efter ingenjörskompetens. Inte minst kombinationen mellan teknik, affärs- och användarnytta, konstaterar Jerker Lindstén.

Att It-Göteborg är hetare än på länge vittnar även Atea om.

Peter Falk, Atea.

– Det är en positiv atmosfär just nu som inte jag har upplevt under de 25 år jag har bott i Göteborg. Är man ute på Lindholmen så känner man verkligen att det ligger i luften. Jag tycker det är slående att den nya tekniken samlas på Götaverkets gamla fabriksområde. Tidigare var det varv och tung tillverkande industri där, nu är det hi tech istället, säger Peter Falk, regionchef för Atea Väst.

Och för ett bolag som Atea är det så klart också en jättemöjlighet med nya offensiva företag som startas.

– Vi ser att de nya bolagen köper mycket infrastruktur av oss, men det är främst i form av paketerade tjänster. De här bolagen vill helst inte äga något så de köper mobil som tjänst och pc som tjänst, säger Peter Falk.