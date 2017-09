B3IT startar nya bolag

B3IT drar igång två nya bolag. Uppdraget för det ena bolaget, B3 Cyber Security AB, är att stötta företag och myndigheter att bättre hantera risker och möta nya lagkrav, som till exempel den nya dataskyddsförordningen GDPR.

– Det går inte att blunda för riskerna längre. Vi ser ett växande kundbehov av stöd både med att uppfylla lagkraven och att skydda sina informationstillgångar på ett nödvändigt och lämpligt sätt. Primärt handlar det om att arbeta på en strategisk nivå med verksamhetsutveckling, att tillföra kompetens samt ledning och styrning av it och informationssäkerhet för att klara av de hårdare säkerhetskraven, säger May-Lis Farnes, som blir vd för det nya säkerhetsbolaget.

Det andra nya bolaget som startats i veckan ska sälja tjänster och lösningar för digitala arbetsplatser, och bolaget går under namnet B3IT Way Of Working AB. B3IT konstaterar att många kunder har investerat i teknik, men inte kunnat dra fördel av alla möjligheter som verktygen skapar. Där vill B3IT WOW jobba med rådgivning och implementation av verktyg, affärsprocesser och nya arbetssätt.

– I B3IT Way Of Working kommer vi att bygga team som fokuserar på hur företag och organisationer arbetar effektivare med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Vi vill helt enkelt göra det enklare för medarbetarna att utvecklas och att driva på förändring, säger det nya bolagets vd Olof Ottoson, som närmast kommer från Tele2, där han ansvarade för Unified Communications.

Bouvet överger Malmö

Det norska konsultbolaget Bouvet skrotar sitt Malmökontor efter nio år. Totalt berörs 16 anställda av bolagets beslut att lämna Skåne. Att man nu väljer att bomma igen verksamheten motiveras med att man under lång tid har investerat i regionen, men trots det inte uppnått önskad lönsamhet.

– Vi har varit långsiktiga i vår satsning i Malmö, men har tyvärr inte lyckats med att uppnå lönsam drift, kommenterar bolagets Sverige-vd Jonna Nordén saken i ett börsmeddelande.

Men trots nedläggningen tror det norska bolaget fortfarande på den svenska marknaden.

– Sverige är fortfarande viktigt för Bouvet. Vi jobbar långsiktigt och är bra positionerade i Stockholm, Örebro och Borlänge, säger koncernchefen Sverre Hurum.

MTG kör Tieto i repris

Underhållningskoncernen MTG har förlängt sitt avtal med Tieto i ytterligare tre plus tre år. Konsultbolaget ska under den tiden leverera en rad it-tjänster som ska modernisera MTG:s it-plattform. Målet är att prenumerationstjänsterna för programvara, kapacitet och verktyg med kortare bindningstider enkelt ska kunna kopplas på och av.

– Tieto möter våra högt ställda krav på tekniska lösningar och spetskompetens för en fortsatt modernisering av vår it-miljö. Det ger oss ökad säkerhet och flexibilitet där vi skapar en teknisk plattform som anpassas efter de behov som verksamheten har med digitala arbetsverktyg som enkelt kan trappas upp och ned på månadsbasis, säger Mikael Pommert, cio på MTG Technology.

MTG och Tieto har ett sex år långt samarbete bakom sig. De nya tekniska lösningarna baseras på molnlösningar och skyddas med Next Generation Firewall.

– Att i en noggrann utvärdering av flera konkurrenter ha det starkaste kunderbjudandet är hedrande. Vi är stolta över förtroendet och ödmjuka inför utmaningen att fortsatt stödja MTG:s snabba utveckling på ett framgångsrikt sätt, säger Mats Jadesköld, säljchef på Tieto.

Affärerna tickar in för IP-Only...

IP-Only ska koppla upp Ur&Penns 104 butiker i Sverige och Finland. Fiberuppkopplingen baseras på IP-Onlys Retailnet-plattform och affärsvärdet är 4,4 miljoner kronor med en avtalslängd på fem år.

– Våra kunders och vår vardag blir allt mer digital och då är det självklart för oss att utveckla vår digitala miljö. Samarbetet med IP-Only är ett naturligt nästa steg i detta arbete, säger Emir Saffar, it-chef på Ur&Penn.

IP-Only ska även stå för säkerhetstjänster samt centraliserad och säker internetanslutning.

– Vi använder flera olika kanaler och lösningar, däribland surfplattor i butikerna, och IP-Onlys fiberlösning öppnar nya möjligheter för dessa. Våra affärsprocesser blir effektivare och i förlängningen ger lösningen oss möjligheten att få ett mer flexibelt arbetsliv, säger Emir Saffar.

… och i strid ström med Net Insight

Svenska tv-teknikbolaget Net Insight har tecknat ett partnerskap med IP-Only, där man ska erbjuda fjärrproduktion och kontributionstjänster live över fiberbolagets ip-infrastruktur

– Vi är mycket nöjda med att IP-Only ser fördelarna med vår framtidssäkra lösning som är standardbaserad. Vår fjärrproduktionslösning gör det möjligt för våra kunder att införa nya koncept för liveproduktion till lägre kostnad, högre kvalitet och med ökad flexibilitet vilket resulterar i att våra kunder kan göra mer med mindre resurser, säger Net Insights vd Fredrik Tumegård.

Och bolagen har redan fått sin första gemensamma kund, EFN, som sänder ekonomi- och finansnyheter och nu kan fjärrstyra tekniken, och använda ett kontrollrum istället för fyra.

– Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår tjänst på bästa sätt för tittaren. Med den nya lösningen kan vi göra direktsänd ekonomi-tv från flera orter i Sverige och inte bara från Stockholm. Vi får större möjlighet att vara på plats där det händer, när det händer. säger Masse Söderström, studio director på EFN.

Leverans och implementering av fjärrproduktionslösningen kommer enligt bolagen att ske under tredje och fjärde kvartalet.