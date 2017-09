Atea gick ensam ur striden när 13 kommuner och 15 kommunala bolag i Örebro och Värmlands län skulle upphandla en it-leverantör av användarnära produkter och tillhörande tjänster.

Någon vidare strid blev det dock inte för återförsäljarjätten. Det var nämligen ingen annan än Atea som lämnade anbud om att få leverera på avtalet, som beräknas vara värt 350 miljoner kronor under avtalstidens två plus ett plus ett år. De produkter det handlar om är servrar och nätverksprodukter samt datorer, skärmar, surfplattor, telefoner och projektorer.

Att det bara var Atea som mäktade med att lämna anbud ger ju ingen vidare konkurrenssituation. Kritiska röster menar att kraven var så högt ställda, inte minst när det gäller partnerstatus hos exempelvis Microsoft och Cisco, att det bara var Atea som klarade av att möta kraven.

Den bilden håller dock inte Eric Löfberg med om. Han är it-strateg vid Kils kommun och en av dem som varit med och jobbat med upphandlingen.

– Den förra upphandlingen vi gjorde blev överklagad. Då var det tre leverantörer som lämnade anbud, Atea, Dustin och Ricoh. Den här gången var det ännu fler aktörer som ställde kvalificerade frågor, men sedan var bara en aktör som kom in med anbud, säger han.

Men ni hade hoppats på fler anbud?

– Jag var en smula överraskad över att det inte var fler som svarade. Vi vet vad vi har för kompetens internt och vilken partnerstatus vi behöver komplettera med, och vi var noga med att se till att det fanns fler leverantörer som kunde komma i fråga. Och det fanns inget som hindrade anbudsgivarna att jobba tillsammans med underleverantörer, säger han.

Läs också: Standardplattformar duger inte för Ikea – ”extremt besviken på branschen”

Problematiken med bara en anbudsgivare är dock inte unik. Tvärtom är den betydligt vanligare i Sverige än vad som är genomsnittet inom OECD.