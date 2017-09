Det stora slaget om smartphone-herraväldet når kokpunkten nu under den tidiga hösten, då de tre största inom loppet inom loppet av knappt två månader släpper nya flaggskeppsmobiler.

Marknadsledaren Samsung var först ut med Galaxy Note 8 som presenterades i slutet av augusti. Det är en telefon som av allt döma gått bra åtminstone i det tidigaste stadiet. På fem dagar kom det in 650 000 förbeställningar från 40 länder – vilket är 2,5 gånger fler än när föregångaren Note 7 släpptes förra året.

Förra veckan visade tvåan på den globala smartphone-marknaden Apple upp sin giv, vilket framför allt handlade om nya premiummodellen Iphone X – en telefon som mottogs positivt av analytikerna.

Den 16 oktober släpper Huawei Mate 10 – och på Twitter svingar företaget mot Apple inför den här lanseringen.

I en video visar de hur ett äpple blir uppätet, vilket följs av texten: ”Känner du dig besviken? Vi har en riktig överraskning som överträffar allt du har sett”.

Feeling disappointed? We've got a real surprise exceeding anything you've ever seen.



Coming 16 Oct ... #HuaweiMate10 pic.twitter.com/rPgPTbDd2B