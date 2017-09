IBM har satsat hårt på sitt AI-system Watson. Av goda skäl. Det är en teknik som har potential att hjälpa patienter inom flera medicinska fält och sammanställa information på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Men med ny teknik följer inte sällan en hajp. Och på den kritik.

Den amerikanska nyhetssajten Stat News har undersökt användningen av Watson på cancerkliniker runt om i världen och intervjuat ett dussintal läkare och experter. De har tittat på användningen, marknadsföringen och hur systemet faktiskt har levererat. Och svenska läkare och forskare håller delvis med om den bild tidningen målar upp.

– Jag tror att AI-system behöver komma närmare den kliniska vården, det är långt att gå från algoritmer att få något som ger värde i vardagen. Där jobbas det för lite, säger Claes Lundström, universitetslektor på Linköpings universitet och forskningschef på Sectra.

Läs också: Artificiell intelligens ska ge kortare telefonkö hos Försäkringskassan

Den kritik som lyfts fram i granskningen är framför allt att Watson fortfarande befinner sig på ett väldigt tidigt stadie i utvecklingen. Systemet ska fortfarande hålla på att lära sig skilja på olika typer av cancertyper och att det bara är ett fåtal sjukhus runt om i världen som faktiskt börjat använda tekniken. Vilket ska vara långt ifrån IBM:s målsättning.

Watson har hittills inte tagit det stora klivet in i den svenska sjukhus- och forskningsvärlden. Men artificiell intelligens och maskinlärning lockar desto mer och det pågår ett antal projekt på landets universitetssjukhus. Claes Lundström och hans kollegor på det nationella bild-AI-centret Aida är några av de som håller att vakande öga på utvecklingen, men han tillägger att de inte jobbar specifikt med Watson och saknar detaljkunskaper kring hur det specifika ai-systemets funktioner.

AI-systemen är bland annat tänkta att samla kunskap om olika delar av medicinområdet, bland annat cancervården och röntgenbilder. Med datorer och big data ska läkare få hjälp att snabbt diagnostisera sina patienter, hitta förslag på behandlingar och förser vården med de senaste rönen.

Systemet som är under lupp i den amerikanska granskningen är just cancerverktyget. Där har Watson tränats av specialister på ett av världens främsta centrum för cancerforskning, Memorial Sloan Kettering i New York. De matar in allt från forskningsresultat, journalanteckningar, labbrapporter och röntgenbilder. Analyser av den informationen ska sedan leda fram till råd och förslag på behandlingar. Det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos den behandlande läkaren. Processen inleds alltså av en människa, och avslutas med en människa.

Enligt IBM:s egna siffror från studierna på cancercentrat i New York stämmer Watsons bedömningar i en majoritet av fallen överens med läkarnas. När det kommer till bröstcancer, steg ett till tre, gör AI-doktorn samma bedömning som läkarna i 90 procent av fallen. Gällde de lungcancer stämde rekommendationerna överens i hälften av fallen.

Samtidigt ska ett sjukhus i Danmark hoppat av projektet helt och hållet, då Watsons förslag bara stämde överens med läkarnas bedömning i en tredjedel av fallen. Granskningen visade att i de länder som arbetar med samma metoder som läkarna i New York, eller läkarna var utbildade i USA, där stämde bedömningarna överens i större utsträckning.

Claes Lundström säger att man inte bara kan se på siffrorna rakt upp och ner.

– AI-systemens rekommendationer måste framför allt sättas i ett sammanhang. Frågan är, om det blir fel i ett fall av tio, hur samarbetar människa och maskin för att kvarlitetssäkra resultatet? Går det att kontrollera de fall som är fel? Hur kontrollerar man falska positivt fynd? Hur ser man till att man inte tappar mer tid på de kontrollerna, än man vinner på automatiseringen? säger Claes Lundström.

Läs också: Framtidens midsommarprognoser kan komma från IBM:s superdator

Att uppståndelsen blir stor när ny teknik lanseras är inget nytt. Särskilt inte när det rör sjukdomar som drabbar så stora delar av befolkningen. Enligt Cancerfonden kommer en av tre personer som lever i Sverige få ett cancerbesked under sin livstid. Men Claes Lundström tycker inte att IBM hade behövt gå ut så hårt. Vad Watson kan göra redan i dag räcker.

– Det är marknadsförarna som byggt upp hajpen, de har lovat magi och lagt upp för besvikelse. Det är synd, för även med en jordnära hållning finns oerhörda möjligheter med AI inom vården att prata om. Det gäller säkerligen Watson också, att det är bra teknik och ett kraftfullt system som de hade kunnat sälja in för vad det är, säger han.

Annan kritik som riktats mot Watson är att underlaget är alltför fokuserat på amerikanska förutsättningar. Systemet har tränats av amerikanska forskare och matats med amerikansk forskning. Samtidigt är den stora fördelen med AI-systemet att det ska tränas med mer material, det blir smartare allt eftersom det lär sig.