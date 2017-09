Totalt lyfts 57 europeiska teknikbolag fram i rapporten, som samtliga värderas till över 1 miljard dollar. Bland de tre bolag som redan idag värderas över 10 miljarder dollar finns Spotify också med, i sällskap av Zalando och Supercell.

Ungefär vart åttonde bolag på listan är svenskt. Utöver de två tidigare nämnda potentiella titanerna finns även Skype, Mojang, King, Evolution Gaming och Avito med. Storbritannien är i särklass bäst, med 22 representerade bolag. Andraplatsen delas av Tyskland och Sverige, med sju bolag var.

– Sverige och Europa har återigen bevisat att man ligger i framkant. Under de sex första månaderna 2017 lyckades fem europeiska techföretag få in investeringar på över 350 miljoner dollar. För fem år sedan, under 2013, fick inte ett enda techbolag i Europa in detta. Europeiska entreprenörer har lyckats kombinera en vilja att tänka utanför ramarna med kunskap och ett genuint entreprenörskap och det har imponerat på investerarna, säger Carl Wessberg på GP Bullhound.