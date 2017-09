Stockholms upphandling av gemensam it-service för sin administration måste rättas, det slår nu Kammarrätten i Stockholm fast. När upphandlingen avslutades i november förra året var det Evry som tog hem det, men nu är risken överhängande att bolaget förlorar avtalet.

Rätten fastställer nämligen den dom som Förvaltningsrätten meddelade redan i februari och ger Tieto, som hamnade på andra plats i upphandlingen, rätt.

Kruxet är att Evry gjort en formell miss i den obligatoriska delen av upphandlingen, enligt de båda domstolarna.

I anbudsansökan anges att när leverantörer lämnar in en ansökan som en grupp måste de också bifoga en kopia av ett samarbetsavtal där det fastställs vilka personer som har rätt att företräda gruppen. Evry har lämnat anbud som en grupp bestående av Evry AB och Evry Norge AS och visserligen lämnat in ett samarbetsavtal men utan att ange vilka personer som företräder gruppen.

Den missen kan komma att stå Evry dyrt eftersom avtalet med Stockholms stad är värt runt tre miljarder kronor, och domen nu slår fast att bolaget inte längre är kvalificerat att vara med i utvärderingen och att staden nu måste göra en rättelse.

Fortfarande finns möjlighet att överklaga domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den ger dock bara prövningstillstånd till två procent av de överklaganden som kommer in.

Bengt-Göran Kangas, chef för offentlig sektor på Evry, säger att det är för tidigt för att säga om de ska överklaga.