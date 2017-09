– Det tar ungefär ett år att bygga. Vi håller på med en femårsplan just nu. Sedan ska vi utgå från den. Just nu gör vi en stor uppgradering av SK2. SK4 kommer vara tillgänglig från 2020.

Det säger Michael Winterson, vd på Equinix Services och tillförordnad vd på Equinix Sverige. Och hans fokus just nu är Stockholm, en storstadsregion som har identifierats som en metro, vilket är det begrepp man använder vid större etableringar.

Den amerikanska datacenterjätten Equinix är nästa bolag att hylla Sverige som en viktig och växande marknad för datacenter. Bolaget som för drygt ett år sedan köpte sig in på den svenska marknaden genom att ta över Telecitys tre datacenter har kommit för att stanna.

Molnjättarnas framfart i it-världen har så klart skapat en ny veklighet för bolag som Equinix. Att bygga datacentra runt om i världen är dock fortfarande intressant, men Michael Winterson konstaterar också att man har fått tänka om ganska radikalt i sin strategi på grund av, eller som han hellre ser det, tack vare molnet.

Detta eftersom det alltid kommer att finnas data som företagen inte vill lägga i molnet och då krävs det också att någon ser till att kopplingen mellan data som finns kvar på marken och data i molnet funkar så smidigt som möjligt. Och det är som det mellansteget Equinix går till marknaden idag.

Michael Winterson hänvisar till bolagets egen undersökning Global Interconnection Index, där tusentals djupintervjuer gjorts i olika regioner och storstadsområden runt om i världen. Resultatet visar att överföringen av data mellan företag kommer att vara sex gånger så stor som den som sker över internet 2020. Den tillväxten drivs på av ökad digitalisering och inte minst av krav på säkerhet inom främst bank och försäkring, telekommunikation och it.

– Jag brukar förklara det som att vi är som en hamn på 1700-talet, en handelsplats, men här handlar det om digital handel istället. Vår nya rapport visar att dataöverföringen mellan företag kommer att växa lavinartat de närmaste åren. En tredjedel av all dataöverföring i världen kommer dessutom att ske i Europa. I takt med den ökande dataöverföringen växer även datacenterbranschen, med säkerheten kring data som blir en allt viktigare fråga för företagen.

Just Europa är alltså extra hett. Enligt rapporten väntas dataöverföringen växa här med 44 procent per år, samtidigt som regionen står för hela 29 procent av det globala datanätet. Och Equinixchefen placerar in Sverige i samma fack som Irland och Nederländerna när det gäller attraktionskraft. Han säger att det kan vara lätt att stirra sig blind på ett lands BNP, men det är andra faktorer som avgör i slutändan.

– Tittar man på Amsterdam så ligger det lägre sett till BNP än till exempel Paris. Men tack vare att man har en regering som ligger på och är villig att pusha fram regionen som en viktig digital hubb gör det att många amerikanska företag som ska etablera sig i Europa blickar mot Amsterdam, säger han oh nämner alltså Irland och Sverige i samma sammanhang.

– Det är de regioner som är mest framåt och de främsta exemplen på det, med regeringar som är beredda att satsa och hjälpa till att skapa en digital evolution. Det är inte BNP som lockar när vi ska ha en europeisk hubb, det är hur mycket man är beredd att blicka framåt.