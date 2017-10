Elbilstillverkaren Tesla levererade 26 150 fordon under det tredje kvartalet. Det rapporterar Bloomberg News.

Samtidigt uppges Teslas produktion av Model 3 har uppgått till 260 fordon under kvartalet. Bolaget har tidigare pratat om att produktionstakten för denna modell ska ligga på 5 000 fordon per vecka i slutet av året. Den låga produktionen under kvartalet förklarar Tesla med "flaskhalsar" i produktionen och bolaget betonar att det jobbar med problemet, enligt amerikanska medier.