– Surfaces resultat är ombytliga, det finns både bra och dåliga kvartal, men totalt sett renderar den inte pengar. Det finns ingen logik för dem att hålla på med den verksamheten. När den utgiftsutmaning Satya Nadella har tagit med Microsoft på väl märks på Wall Street så kommer alla fråga honom varför han har gett sig in i lågmarginalaffärer, sade Steve Brazier och konstaterade sedan att det finns många nedskärningsmöjligheter för Microsoft och att:

Enligt The Register sade Steve Brazier att Microsoft kommer att lägga ner sitt Surfaceprojekt, och det kommer troligen att ske 2019. Han hänvisade dels till att Microsofts vd Satya Nadella är en mjukvaru- och molnkille, och använde Microsofts numera havererade mobilresa som ett illustrativt exempel på en förlusttyngd hårdvaruresa.

– Surface kommer att vara den första måltavlan.

Lenovos operative chef Gianfranco Lanci förutspådde dock att tidpunkten för när Microsofts pc-äventyr är färdiga kan komma redan innan 2019.

– Det kan komma tidigare. Microsoft tjänar mycket pengar på molnet, och tjänar dessutom en hel del på Windows och Office, men förlorar mycket pengar på hårdvaran. Och ärligt talat är det svårt att se varför de skulle fortsätta förlora pengar. För dem är det väldigt svårt att bedriva hårdvaruverksamhet, då de behöver vara noggranna med varenda liten detalj eftersom marginalerna är så tunna.

The Register nämner också att Microsoft under sitt senast rapporterade kvartal minskade Surfaceintäkterna med 2 procent, vilket i det här fallet motsvarar 20 miljoner dollar. Och jämfört med kvartalet före är en tvåprocentig minskning nästan att betrakta som positivt. Under det kvartal som slutade den 31 mars minskade Surfaceintäkterna nämligen med hela 26 procent.