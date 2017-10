Efter att den nordligt inriktade operatören T3 har köpt på sig bolag har man nu valt att byta namn. Kvartetten Alltele, T3, Delegate och IT-Total Västernorrland slås nu ihop på allvar och kommer framöver att verka under ett namn som låter bra på papper, A3.

Svensk e-identitet kommer att verka som fristående bolag inom Vismakoncernen under Custom Solutions-divisionen och behålla sitt nuvarande varumärke.

– EU:s nya dataskyddsförordning GDPR väntar runt hörnet samtidigt som allt fler molnlösningar kommer ut på marknaden. Detta gör att vi ser en stark framtida efterfrågan på säkra och lättillgängliga lösningar för autentisering, inloggning och signering. Svensk e-identitet har en unik position på marknaden idag, med en väletablerad molnbaserad plattform för just detta. Tillsammans med våra egna lösningar på området blir det gemensamma erbjudandet urstarkt, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting och ny styrelseordförande i Svensk e-identitet.

Ständigt köphungriga Visma lever upp till myten om sig själv och har slukat två bolag under veckan. Det första är Svensk e-identitet som köps av Visma Consulting, som därmed stärker sitt utbud av molnbaserade lösningar för autentisering, inloggning och signering.

Netoptions har sex anställda och omsättningen för 2017 ser ut at landa runt 10 miljoner kronor. Frågan om hur mycket Lundalogik betalar besvarar Erik Syrén på följande sätt:

I och med köpet skapar Lundalogik en helt ny avdelning för e-marknadsföring i Göteborg och dubblar antalet utvecklare. Netoptions integreras i bolaget och produkterna blir moduler i crm- och säljverktygen Lime CRM och Lime Go. Bizwizard kommer även att finnas kvar som fristående produkt för befintliga kunder.

– Vi ska hjälpa organisationer att samla all information och kommunikation kopplad till kunder i ett och samma system. Det gör företag betydligt bättre på att ta hand om sina kunder. Crm och e-marketing är en klockren kombination, säger Erik Syrén, vd på Lundalogik.

Svenska crm-företaget Lundalogik gör sitt andra uppköp i år. Den här gången är det Göteborgsbaserade Netoptions och deras produktsvit för digital marknadsföring, Bizwizard, som handlas in. För ungefär ett halvår sedan köptes mjukvarubolaget Remote X.

Core Services grundades 2010 och har idag 20 anställda med en omsättning på 236 miljoner norska kronor under 2016. Core Services kommer att fortsätta verka under eget namn, och förvärvet är beroende av godkännande av Konkurransetilsynet.

Bolaget uppger att den samlade styrkan kommer att kunna erbjuda ett ”komplett utbud av kommunikationstjänster och moderna it-lösningar till privatpersoner och företag”. Omstöpandet till A3 kommer att pågå under det kommande halvåret.

– Målsättningen med det nya företaget är att ta tillvara på och betona det norrländska ursprunget i både ord och handling. I grunden handlar det om en inställning där vi lyssnar mer än vi pratar, och levererar på riktigt istället för att sälja luftslott och blufflova. Vårt jobb är att göra den digitala tillvaron enkel, trygg och i balans med allt annat i livet, säger A3:s vd Johan Hellström.

Evry bankar in finska miljoner

Konsultbolaget Evry har ingått ett avtal med den finska banken Aktia, dit man ska leverera hela kedjan för kortbetalning. Även virtuella bank- och kreditkort till Aktias digitala plånbok, Aktia Wallet, ingår i affären. Avtalet sträcker sig över fem år och beräknas vara värt runt 150 miljoner kronor.

– Vi arbetar hårt för att erbjuda nya lösningar som förenklar kundernas vardagsekonomi, och samarbetet med Evry kommer bidra till att påskynda denna utveckling. Bredden i EVRYs leveranser gör att vi endast behöver förhålla oss till en samarbetspartner på kortområdet, säger Anton Tulikoura, chef för Loans and Cards i Aktia Bank.

– Evry har genom många år upparbetat en position som samarbetspartner till banksektorn. Detta avtal stärker vår position i den finska marknaden, som är strategiskt viktig för oss. Avtalet med Aktia är en bekräftelse på att vårt erbjudande är attraktivt, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under de kommande åren, säger Wiljar Nesse, chef för Evry Financial Services.

Telecomputing kvar i journalen

Journalhanteringsföretaget Concriptor förlänger sitt outsourcingavtal och strategiska samarbete med Telecomputing. Avtalet omfattar server- och databasdrift samt kommunikation, support, och nu även säkerhetslösningen Microsoft Enterprise Mobility + Security.

– Vi har en tydlig strategi att digitalisera vårdadministrationen inom främst svensk hälso- och sjukvård. Vi har inom ramen för vårt ledningssystem utvärderat ett antal leverantörer på rent prestandamässiga kriterier, och fokus har varit att hitta en aktör som tillsammans med oss kan genomföra vår digitala strategi. Vi har valt att teckna ett strategiskt avtal med Telecomputing och har höga förväntningar på vårt samarbete, säger Henric Carlsson, vd på Concriptor.

– Det känns väldigt positivt att vi får förnyat förtroende från ytterligare en av våra riktigt trogna kunder inom vårdsektorn. Sedan är det givetvis roligt att Conscriptor har tagit till vara på de nya möjligheterna med vårt breda tjänsteutbud, säger Johan Magnusson, tf vd på Telecomputing.

Exsitec lägger på nytt molnlager

Konsultbolaget Exsitec har inlett ett nytt partnerskap med Eazystock, som är ett svenskt molnbaserat verktyg som ska optimera lager, inköp och servicegrader.

− Eazystock är ett mycket bra verktyg för lageroptimering som passar i vår produktportfölj för verksamhetssystem. Det är lättanvänt, utan lång uppstartsperiod och med en avkastning som nära nog är omedelbar, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec om sin nya partner.

Eazystocks avgiftsmodell baseras inte på antalet användare utan på den tjänstenivå man väljer. Alla på företaget kan därmed samlas runt prognoser och rapporter för att diskutera sälj- och lagerstrategier.

− Exsitec är en mycket kompetent partner för oss i Sverige. De är duktiga och lätta att arbeta med och vi upplever hela företaget, från ledning till medarbetare, som visionära och framåt som erbjuder kunderna de bästa och mest moderna lösningarna, säger Eazystocks affärsområdeschef Daniel Martinsson.

Commaxx blir Datacores nordiska skyltfönster

Datacore Software har valt Commaxx som sin strategiska distributör i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med hjälp av sin nya distributör hoppas Datacore, som levererar mjukvarudefinierad lagring och hyperkonvergerad infrastruktur, kunna expandera ytterligare i Norden.

– Jag har en längre tid följt Commaxx. Deras specialiserade inriktning på avancerade tekniska lösningar passar oss perfekt. Vi kommer kunna nå nya partners i hela Norden. Vi uppskattar också deras proaktivitet och den nära relation de har med sina återförsäljare, säger Ilpo Wilkman, Norden- och Baltikumchef på Datacore.

– Vi ser att Datacore kompletterar vårt utbud. Våra partners kommer nu kunna erbjuda slutkunden en av marknadens absolut främsta lagringslösningar, vilket kommer passa väl in i deras övergripande erbjudande inom nätverk, säkerhet och infrastruktur, säger Robert Wadstein, vd för Commaxx Sverige.

Madrid nästa för GP Bullhound

GP Bullhound, som specialiserat sig på investeringar och rådgivning i samband ny teknik, meddelade i veckan att man öppnar ett nytt kontor i Madrid. Bakgrunden uppges vara den snabba utvecklingen av sofistikerad rådgivningservice inom högteknologi i Europas femte största ekonomi.

– Under de senaste fem åren har vi noga följt och analyserat utvecklingen i Spaniens snabbt växande högteknologisektor. Vår slutsats är att Spanien har ett av de mest attraktiva ekosystemen för internet och teknik under utveckling. Vi har för avsikt att investera både tid och pengar I Spanien. Öppnandet av kontoret i Madrid representerar en signifikant milsten i vår strategi att ha lokal närvaro i de viktigaste tekniska naven i Europa, USA och Asien, säger Per Roman, managing partner på GP Bullhound.

Waystream slår följe med Cygate

Waystream, som utvecklar digital infrastruktur som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate.

– Det är naturligtvis en stor kvalitetsmarkör för oss att bli en del av Cygates partnernätverk. Liksom Waystream är Cygate en svensk aktör med höga ambitioner i sin leverans gentemot kunden. Dessutom betyder Cygates starka närvaro runtom i Sverige att goda möjligheter öppnas upp för Waystream att nå ut med våra produkter nationellt, inte minst till de svenska stadsnäten, säger Mats Öberg, vd på Waystream.

– Waystream har visat att man har en högkvalitativ produktportfölj som ger kunderna stor flexibilitet, vilket är en starkt bidragande faktor till att vi valt att tillhandahålla deras produkter i vårt erbjudande. Alla våra partnerskap syftar till att stärka såväl vår leverans som vår affär, och där kommer Waystream spela en viktig roll framöver, säger Kåre Nordström, försäljningsdirektör på Cygate.