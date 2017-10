Amazon går fram på bred, väldigt bred, front. Med deras molnverksamhet AWS har de en stor del av den globala marknaden.

Med e-handeln tar de sig in på nya områden som livsmedel som senast med uppköpet av livsmedelskedjan The Whole Foods Market.

Nu kommer en undersökning som visar att Amazon gått förbi Google som det företag som flest fruktar. Det är den amerikanska nyhetssajten Recode som skriver om hur Amazon blivit ”företagsvärldens boogeyman”. Enligt en analys FactSet data som har gått igenom företags publika konferenssamtal under året (som till exempel i samband med delårsrapporter, med aktieägare och analytiker) så nämndes Amazon 2090 gånger fram till 11 oktober medan Google nämndes 1500 gånger.

Och även i Sverige sätter Amazon skräck i de allt fler konkurrenterna. Här lägger ju företaget som bekant en miljard dollar på tre datacenters i Mälardalsregionen.

Johan Christenson.

En it-leverantör som har erfarenhet av att konkurrera med Amazon inom molnet är snabbväxande City Network. Vd Johan Christenson säger att det blir tydligare att AWS kommer närmare inpå, och att detta inte bara gäller molnet.

– Vilket företag ska inte vara oroligt för Amazon i dag? De äger infrastrukturen. De äger lagret däröver, plattform som tjänst. De äger hela e-handelssidan. De äger hela kedjan, och tänk alla data de har, från infrastrukturen och från e-handeln.

– Jag tror varje företag måste fråga sig: När går de in på ditt område? Vd:n Jeff Bezos började med skor, det är en tidsfråga innan han konkurrerar med Ikea. På it-området började han med servrar, det är en tidsfråga innan han börjar konkurrera med konsulter och systemintegratörer.