Ulrika Linnersjö lämnar sin roll som vd i Edge HR, ett dotterbolag till rekryteringsbolaget Wise Group. Hennes sorti innebär också att hon lämnar Wises ledningsgrupp. Niclas Smedberg, försäljningschef och vice vd, går in som tillförordnad vd och medlem av ledningsgruppen. Samtidigt meddelar rekryteringsbolaget att man inleder en egen rekrytering av en ny vd.

Johan Lagercrantz kliver den 26 oktober in som ny Sverige-vd på rekryteringsjätten Randstad. Han kommer närmast från en sejour med familjen i USA och kommer nu tillbaka till en bransch han känner väl efter åren som vd på bemanningsföretaget Komet och därefter som vd för Proffice Industrial and Logistics, som han var fram till USA-flytten 2015.

– Susanne Ehnbåge är koncernchef i en snabbrörlig bransch med låga marginaler. Teknik och konkurrens utvecklas i svindlande hastighet, liksom affärsmodeller där butiker ska hitta sin plats i konkurrens och samarbete med näthandeln. Susanne Ehnbåge ska med styrelsens och ägarnas stöd leda Netonnet in på börsen. Hon är en ung vd, som vi lär följa som förebild framöver, vilket passar när Ruter Dam firar 30 år på temat kvinnliga förebilder, säger Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam om årets pristagare.

Netonnet Group har cirka 900 anställda, 33 butiker och omsätter över 5 miljarder kronor i Norden. För Susanne Ehnbåge började resan som trainee på Sibas avdelning för affärsutveckling 2003. Sedan dess har hon först hunnit med att vara vd för Siba, ett varumärke som skrotades när man slog ihop Siba och Netonnet under namnet Netonnet Group.

Netonnet Groups vd Susanne Ehnbåge har utsetts till Årets Ruter Dam 2017. Det är en hedersutmärkelse som går till den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i det svenska näringslivet under senare tid. Den första Ruter Dam-utmärkelsen delades ut 1990. Idag, 27 år senare, finns det betydligt fler kvinnor på tunga chefsposter, än vad som var fallet när utmärkelsen lanserades.

Ulrika Linnersjö har en uppsägningstid på sex månader och kommer att lämna bolaget efter att ha avslutat och lämnat över de projekt hon för närvarande arbetar med.

– Vi uppskattar Ulrika som har tillfört mycket energi och ett försäljningsfokuserat ledarskap till såväl Edge HR som till koncernen. Det har emellertid funnits olika syn inom Edge HR:s ledning om hur bolaget ska drivas framåt och då har vi kommit överens om att denna lösning är bäst för bolaget, säger Roland Gustavsson, vd på Wise Group.

Han ska leda Fortinets fortsatta offensiv

Martin Fribrock kom till Fortinet för två år sedan och kliver nu in i rollen som säljchef på säkerhetsföretaget, som är rejält på offensiven i Sverige.

Martin Fribrock.

– Sedan jag började för två år sedan har Fortinet vuxit och tagit marknadsandelar i stadig takt. Allt med fokus på vårt stora mål att vara marknadsledande både i Sverige och globalt senast 2020. Vi har även dubblat vår personalstyrka i Sverige ett antal gånger varpå man nu ansåg att det var dags att tillsätta en säljchef för att ytterligare stötta och utveckla vår närvaro i branschen. Jag är stolt och otroligt motiverad i att fått uppdraget att axla rollen och se till att vi fortsätter vår tillväxt, säger han om det nya uppdraget.

Med ett förflutet som allsvensk fotbollsspelare lyfter Martin Fribrock gärna fram lagarbetet när han och bolaget ska fortsätta växa.

– Jag kommer från en gedigen idrottsbakgrund där jag alltid tänkt i termer om lag, och det är något som jag kan applicera på detta jobb också. Jag har extremt kompetenta kollegor omkring mig och ser min roll som en möjlighet att hjälpa och leda mina kollegor till framgång. Vi slänger oss gärna med orden Fortinet Security Fabric, vilket kan vara svårt att greppa, men det förklarar vad vi gör och hur vi ser att man kan dela intelligens mellan it-säkerhetsprodukter för att öka säkerheten i nätet. Vi ser behovet av att konsolidera och minska komplexiteten kring dessa frågor.

CGI-Greger får fint standarduppdrag

Greger Wikstrand.

Organisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, mest känt för en lång rad standarddefinitioner, har tagit in CGI:s chefsarkitekt Greger Wikstrand i styrelsen för avdelningen Computer/Software Engineering.

IEEE finns i 160 länder med cirka 275 000 medlemmar inom en rad industrier såsom datateknik, elektronik, energi och biomedicin, kommunikation med flera. I Sverige har IEEE drygt 2 000 medlemmar som tillsammans arbetar för att stödja inom ny teknik, nya lösningar, dokumentation och utbildningar. Organisationen ligger bakom över 600 av de standarder vi idag använder idag, till exempel för wifi. Det pågår också närmare 700 standardiseringsprojekt där man tar fram framtidens standarder.

– Vad inte många vet är att IEEE även ligger bakom ungefär 30 procent av all litteratur om elektronik, datorteknik och andra områden. Därför spelar organisationen en mycket stor roll för hela teknikutvecklingen. Jag har själv varit medlem sedan många år men eftersom det arbete som IEEE är så viktigt är jag hedrad och stolt över att få gå in i styrelsen för IEEE, säger Greger Wikstrand.