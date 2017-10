Rätten har räknat fram hur skadan ska ha drabbat Virnet X och ändrat summan från 1,20 dollar till 1,80 dollar per såld enhet där patentintrång har gjorts, plus advokatkostnader. Virnet X:s vd Kendall Larsen säger att hans bolag var upprymt över beslutet.

– Det slutgiltigt utdömda beloppet är stort eftersom försäljningen av Apples påverkade produkter är stor. Kostnaden för säkerhet för de aktuella enheterna har fördelats och ligger på mindre än en kvarts procent av enhetens kostnad. Vi tycker att nivån är väldigt rimlig, säger han i en kommentar.

Läs också: Apple förlorar tvist mot litet Solnaföretag – som får ha kvar sitt namn

Men den utdragna patenttvisten mellan bolagen är sannolikt långt ifrån över. Apple uppger för det första att domen kommer att överklagas, och då kommer bolagen troligen att mötas i rätten på nytt i mars 2018. Men dessutom tänker it-jätten hänvisa till US Patent and Trademark Office för att få Virnet X:s patent ogiltigförklarade, och får man rätt där skulle saken så klart hamna i annan dager. Det skriver The Register.