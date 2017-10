Det är it-tätt på Forbes 400-lista över USAs rikaste personer. Etta är Microsofts grundare Bill Gates med en förmögenhet på 89 miljarder dollar.

Det är 24:e året i följd som Gates är etta på listan, men nyhetssajten ZDnet uppmärksammar att Gates under året som gått under en kort period tappade förstaplatsen till Amazons grundare Jeff Bezos – detta efter att Amazon-aktien gick spikrakt uppåt under sommaren.