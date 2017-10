MongoDB är definitivt en av de relativt nya så kallade nosql-databaserna som brukar omnämnas med mest respekt. Och nu är det dags för företaget med samma namn, som ansvarar för vidareutvecklingen av databasen, att ta sig in på börsen.

Introduktionen på Nasdaqbörsen i USA förväntas inledas i dag, torsdag, och förhoppningen från MongoDB:s sida är att dra in 221 miljoner dollar, cirka 1,8 miljarder kronor. Priset per aktie ska bli 24 dollar, skriver The Register. Det kan jämföras med ett tidigare uppskattat pris på 21 dollar.