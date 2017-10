Mer nytt i Dustintoppen

Det är inte bara vd:n som byts ut hos Dustin. Styrelseordförande Fredrik Cappelen meddelar att han inte ställer upp till omval på årsstämman 2016/17, och valberedningen föreslår nu Mia Brunell Livfors till ny styrelseordförande.

Mia Brunell Livfors.

Hon är idag styrelseledamot i Dustin och vd på Axel Johnson, som är Dustins största aktieägare. Valberedningens fullständiga förslag till styrelse kommer att presenteras närmare årsstämman.

– Jag har varit Dustins styrelseordförande sedan 2010 och har därmed haft förmånen att vara med på Dustins framgångsrika resa. Dustin är ett stabilt bolag med stark ledning och en tydlig strategi på plats, därför är detta ett naturligt tillfälle för mig att lämna mitt uppdrag i Dustin, säger Fredrik Cappelen om sitt val att lämna uppdraget.

Dekker driver D-Link

Arnold Dekker är från 1 oktober ny Nordenchef för D-Link. Han kommer att vara baserad på Stockholmskontoret och rapportera till Thomas von Baross, som basar över D-Links region Northern, Central & Eastern Europe.

Arnold Dekker kommer närmast från en tjänst som nordisk partnerchef på Basware, och har tidigare ett förflutet på HP och Tech Data, där han haft roller som försäljningsdirektör och marknads- och kategoridirektör med ansvar för kanalen och smb-marknaden.

Arnold Dekker.

– D-Link har sedan länge ett starkt varumärke med ett brett utbud av produkter och tjänster för både konsument och företag. Detta ger mycket goda förutsättningar för att nå nya framgångar med fortsatt tillväxt främst inom b2b. Att få göra detta tillsammans med ett erfaret lag på D-Link tillsammans med våra partners kommer bli väldigt roligt, säger han om sitt nya uppdrag.

– Vi är mycket nöjda över att kunna stärka vårt nordiska lag ytterligare med Arnold och få ta del av alla hans gedigna kunskaper och erfarenheter inom försäljning, marknadsföring, ledarskap och utveckling av b2b och b2c inom kanalförsäljning, säger Thomas von Baross.

Klart med ny vd på Generic

Fredrik de Try blir ny vd på det numera MSC-ägda konsultbolaget Generic Systems. Han kommer under hösten att gå parallellt med den tillförordnade vd:n Torbjörn Skog och tillträder formellt den 1 december. Fredrik de Try kommer även att ingå i MSC-koncernens ledningsgrupp.

Den nya Generic-vd:n har lång erfarenhet från försvarsindustrin och har

bland annat innehaft flera chefsbefattningar inom Saab. Fredrik har även

varit vd på konsultföretaget Sjöland & Thyselius fram till att

bolaget förvärvades av ÅF i slutet av 2016.

– Jag ser mycket fram emot att komma in som vd i Generic System i detta spännande skede. Generic Systems har mycket stark kompetens inom domänen och det är med nyfikenhet jag kommer att anta uppgiften att arbeta med denna kompetenta grupp och dess kunder, säger Fredrik de Try.

Torbjörn Skog, styrelseordförande Generic Systems, säger:

– Med sin bakgrund och sina professionella och personliga kvaliteter känns Fredrik som den perfekta kandidaten att leda Generic Systems in i framtiden. För MSC-koncernen är förvärvet av Generic Systems och rekryteringen av en ny vd en strategiskt viktig satsning inom ett

nytt spännande område, försvar och samhällssäkerhet, där vi nu som

ett komplement till våra systemutvecklingskonsulter och it-tjänster kan erbjuda kvalificerade teknikkonsulter till framförallt försvarssektorn.

Säkerhetsprofil byter Knowit mot 2Secure

Per Hellqvist.

Per Hellqvist har rekryterats till 2Secure för att förstärka och fortsätta utveckla bolagets erbjudande inom it- och informationssäkerhet. Han kommer närmast från en roll som seniorkonsult på Knowit och har tidigare varit senior säkerhetsexpert på bland annat Symantec och F-Secure.