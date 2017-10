Det är kanske inte så konstigt att Facebook trappar upp, då det sociala nätverket är under utredning från den amerikanska kongressen om vilken roll plattformen spelade i den ryska propagandakampanjen under USA:s presidentval.

Facebook la under tredje kvartalet 2,85 miljoner dollar och totalt under 2017 väntas notan för de här aktiviteterna överstiga de 9,85 miljoner dollar de spenderade 2015 och 8,7 miljoner dollar 2016.

Nyhetssajten The Register har gått igenom hur mycket de amerikanska teknikjättarna lägger på lobbying.

Även Amazon har spenderat sina största summor någonsin på professionella lobbyister. Under tredje kvartalet la de 3,41 miljoner dollar – upp från 3,21 miljoner andra kvartalet, vilket i sig var ett rekord.

Apple har redan i år hostat upp 5,46 miljoner för att vinna lagstiftarnas öra, skriver The Register. Det överträffar totalsumman för 2016 (4,67 miljoner) som då var rekord.

Även Google är på väg att lägga rekordsummor på lobbying i år: Under andra kvartalet hostade de upp 5,93 miljoner dollar för ändamålet och under tredje kvartalet 4,17 miljoner. De senaste fem åren har deras snitt legat på 4,0 miljoner per kvartal.

Det mest uppseendeväckande är emellertid Oracles ökning. The Register skriver att företaget desperat försöker styra de federala myndigheterna bort från planen att använda sig av open source som standard i syfte att skära kostnader. En viktig del av Oracles intäkter kommer från myndigheter som använder deras databaser eller andra produkter.

Oracle dubblade därmed sina utgifter under tredje kvartalet till 3,82 miljoner dollar.