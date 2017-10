Hela trion visar kraftig tillväxt i sin molnaffär. Det framgår från de kvartalsrapporter som släpptes igår.

Den största molnmaskinen Amazon Web Services, AWS, bjöd på ett riktigt styrkebesked under sitt tredje kvartal. Amazon slaktade marknadens förväntningar genom att leverera ett resultat på 0,52 dollar per aktie. Förväntningarna låg på 0,03 dollar per aktie.

Amazons köp av Whole Foods i augusti lyfte intäkterna med en dryg miljard dollar, och e-handelsdelen trummar på mycket bra. Men molndelen AWS växte ännu mer. Med 42 procents tillväxt landade molnintäkterna på 4,58 miljarder dollar.

– Vi är väldigt nöjda över kundernas respons, säger Amazons finanschef Brian Olsavsky till The Register och konstaterar att antalet användare växte ännu mer än intäkterna.

Molnjätte nummer två, Microsoft, fick en flygande start på sitt fiskala 2018, då resultatet för första kvartalet var bättre än väntat. Omsättningen ökade med 11 procent till 24 miljarder dollar, och vinsten ökade med 16 procent, till 6,6 miljarder dollar.

Microsofts Intelligent Cloud, där bland annat Azure, SQL Server och Windows Server ingår ökade med 14 procent. Tittar man enbart på Azure så ökade intäkterna med hela 90 procent.