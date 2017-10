– Denna del av Cygates verksamhet passar mycket väl in hos oss. Digital skyltning är en stor del av MultiQ:s verksamhet och här får vi nu många nya kunder. Rumsbokning blir en ny produkt i vårt erbjudande. Vi ser mycket fram emot att få många nya kompetenta kollegor på vårt kontor i Stockholm, samt ett samarbete med Cygate som kan öppna ytterligare affärsmöjligheter för oss, säger Lars Pålsson, tillförordnad vd på MultiQ.

– Vi har varit leverantör åt Statistiska centralbyrån under flera år och vi är mycket stolta över att få fortsätta arbetet med att vidhålla en hög nivå för Arbetskraftsundersökningarna. Genom vårt nya utökade avtal är vår målsättning att bidra till att svarsfrekvensen utvecklas gynnsamt och samtidigt identifiera och ge ytterligare förslag på förbättringspotentialer, berättar Evrys chef för offentlig sektor Bengt-Göran Kangas.

Statistiska centralbyrån, SCB, utökar sitt samarbete med konsultbolaget Evry. Det nya avtalet beräknas vara igång i december och är värt cirka 60 miljoner kronor under fyra år, med chans till förlängning ytterligare tre år. Från Evryhåll konstateras att affären stärker bolagets position som en viktig aktör på marknaden för datainsamlingstjänster.

– Det här är ett drömsamarbete som vi har jobbat hårt för och ett stort steg i vår ambition att vara den främsta aktören inom realtidsbetalningar i Norden. Swish har snabbt blivit en del av många svenskars vardag, vilket öppnat upp nya möjligheter för företag och organisationer. Tillsammans med vårt ekosystem av partners ser vi fram emot att driva utvecklingen av landets ledande mobila betaltjänst, säger Christian Segersven, chef för Financial Services på Tieto.

– Det finns en ökande efterfrågan på högre säkerhetsnivåer och nya regelverk påverkar många olika aspekter av it-hanteringen, särskilt kring hur data lagras, görs tillgänglig och skyddas. Detta påverkar alla typer av företag och organisationer, men särskilt de i den finansiella sektorn. CGI kommer att hjälpa Skandia hantera denna transformationsprocess mot en ökande användning av standardlösningar och genom att förbereda it-miljön för ett större inslag av molnbaserade lösningar, säger Bengt Blomberg, vice vd för Financial Services på CGI i Sverige.

– Vi flyttar gradvis in våra befintliga miljöer i en mer standardiserad miljö och får på det sättet både högre effektivitet och lägre kostnad. Den nya infrastrukturen förenklar även för oss att i framtiden köpa externa tjänster eller molntjänster, säger Patrik Lilja på Skandia.

– Vi tycker vi kommit fram till en bra lösning för vår DMD-verksamhet, både för kunder och medarbetare. MultiQ har rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla DMD-verksamheten och ta den till nästa nivå, säger Cygates vd Fredrik Sidmar.

Två Kirunabolag blir ett

Office Sverige, som under 2015 gick från att vara en medlemsägd kedja, till en samägd koncern, gör nu ytterligare en investering i Sverige när an går samman med Digital Informationsteknik Norr. De båda bolagen har haft en pågående dialog under lång tid om att det skulle vara positivt för kunder, Office och Digits anställda, som tillsammans med övrig verksamhet helt nu integreras i Office Kiruna.

– Genom vårt arbete lokalt i Kiruna och inom Officekoncernen har vi nu erbjudits möjligheten att ytterligare utveckla vår affär i regionen. Jag är övertygad om att affären kommer att gynna såväl Digits kunder som Office kunder på både kort och lång sikt i regionen, säger Offices vd i Kiruna Roger Määttä.

– Vi ser fram emot att bli en del av Office. Offices erfarenhet och kompetens gör att jag känner mig trygg i att våra kunder får fortsatt god service och ett bredare erbjudande, säger Digits Kenneth Andersson, som framöver får en roll som teknisk säljare och affärsutvecklare inom Office i Kiruna.

Servicenow köper molngiraff

Molnuppstickaren Servicenow köper mobilplattformsutvecklaren Skygiraffe. Tanken är att plattformen ska användas för att kunna utveckla mobila appar kring Servicenows produktportfölj. Dessa ska utvecklas för föetagsmarknaden så att anställda ska kunna få appar, som är mer lika de appar som riktar sig till konsumenter. Det här är Servicenows andra förvärv på kort tid. Tidigare under oktober köptes även designstudion Telepathy.

– Vårt arbetsliv ska vara lika mobilvänligt som vårt konsumentliv. Med vår nya mobilplattform vill vi se till att man kan få sitt jobb gjort närsomhelst och varsomhelst, säger CJ Desai, produktchef på Servicenow om köpet av Skygiraffe.

Bensin i blodet för HiQ

Circle K, som har 2375 mackar runtom i Europa, tar hjälp av konsultbolaget HiQ för att utveckla sitt kunderbjudande. Det görs genom en lojalitetsportal för de mest lojala kunderna och HiQ har ansvarat för projektledning, utveckling och test, i nära samarbete med Circle K.

– HiQ har varit en ovärderlig partner till oss för att använda digitala tekniker för att ännu bättre möta våra kunders behov. Förutom ett gott samarbete har HiQ bidragit med spetskompetens och innovationskraft, och tillsammans har vi skapat lösningar som definitivt gör att vi hamnar i framkant inom vår bransch i Norden, säger Charlotte Pedersen, chef för Digital Development på Circle K.

I slutet av september lanserades plattformen i Norge, Danmark och Sverige. Nu följer lansering i Estland, Lettland, Polen och Litauen.

– Det här är jättespännande. Förutom lansering i Norden, Baltikum och Polen så finns det dessutom en intensiv utvecklingsplan framåt, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ Stockholm.

Knowit migrerar för inkassobolag

Kreditföretaget Lindorff har dragit igång ett pilotprojekt kring datalager i molnet med konsultbolaget Knowit och dess partner Snowflake och Wherescape.

– Vi har valt Knowit som leverantör då det är av yttersta vikt att samarbeta med en partner som har kompetens och erfarenhet av såväl molntjänster som större och komplexa migreringar samt dess systemstöd. Detta visades tydligt under vår lyckade gemensamma proof of concept inför detta pilotprojekt. Lindorff väljer därför nu att gå vidare med en längre pilot, säger Mikael Kiltorp på Lindorff.

– Vi är stolta över förtroendet och har nu fullt fokus på att påvisa värdet av en modern datawarehouselösning som uppfyller alla de höga krav som ställs i migreringsprojektet. Knowits konsulter har vana att arbeta i agila migreringsprojekt och vi går in i projektet med en mycket hög ambitionsnivå, säger Thomas Nord, vd på Knowit Decision.