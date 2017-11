JML-System grundades 2003 och omsatte under räkenskapsåret 2016/17 cirka 160 miljoner kronor. Bolaget har 55 medarbetare och köps loss från ägargruppen, som bland annat består av grundarna. Bolaget kommer att vara en del av Dustin från och med 1 november oh kommer tills vidare verka under eget namn.

− Kundmarknaden i Skåneregionen efterfrågar Exsitecs hela erbjudande. Vi är redan mycket starka på digitalisering i Skåne och vårt samarbete med Nordiska Entreprenadsystem genom verktyget Next rimmar bra med den starka byggsektorn.

HiQ får storspel i Finland

Efter en omvandling av den finska spelmarknaden i början av året letade det statliga spelbolaget Veikkaus efter en pålitlig digital partner. Valet föll på konsultbolaget HiQ. Veikkaus startade sin verksamhet i början av året när de tre företagen Fintoto, RAY och Veikkaus slogs ihop till ett enda spelbolag – helägt av den finska staten. Bolaget omsätter ungefär en miljard euro varje år.

– Vi är en perfekt partner för den som vill göra resultat och skillnad i en digitaliserad värld. När vi skapar smarta tekniska lösningar som verkligen underlättar för affären kan vi hjälpa Veikkaus att ge tillbaka till det finska samhället, säger Jukka Rautio, vd på HiQ Finland.

Consid bygger handelsplats

Teknikhandelskoncernen OEM International i Tranås har tagit hjälp av konsultbolaget Consid med att bygga upp en digital marknadsplats. Lösningen är baserad på Sitecore och ska kunna hantera flertalet av koncernens 34 dotterbolag.

– OEM Automatic – vårt första dotterbolag på den nya plattformen – fick en lyckad lansering med mycket trafik och många nya kundförfrågningar. Det är självklart kul, men som ägare av plattformen är jag ännu mer nöjd över stabiliteten och prestandan som uppvisas samtidigt som flexibiliteten finns kvar. Detta är faktorer som är enormt viktiga när vi nu skall förvalta och vidareutveckla men också anpassa och rulla ut lösningen till övriga aktuella bolag inom koncernen, säger Marcus Pålsson, ansvarig för Digital Marketing på OEM.

– OEM var tidiga med e-handel och har lång erfarenhet av att knyta ihop digitala initiativ med riktig affärsnytta. Med den nya digitala marknadsplattformen läggs ribban högt och OEM kan nu vidareutveckla sitt erbjudande med e-handel, framtida personaliserade upplevelser och smarta e-tjänster. Ett av målen var att förenkla vardagen för OEM:s slutkunder, men även tillgodose dotterbolagens behov genom en skalbar gemensam digital plattform. Där har vi tagit första steget nu och det positiva mottagandet från slutkunderna är det bästa kvittot på ett lyckat projekt, säger Consids affärsområdeschef Patrik Zenno.

Conscia Netsafe hyllas dubbelt av Cisco

Svenska Conscia Netsafe har tilldelats Ciscos utmärkelse Enterprise Partner of the Year för norra Europa. Detta efter ett år med hög tillväxt och affärer hos nyckelkunder på flera teknikområden. Priset delades ut under Cisco Partner Summit 2017 i Dallas. Conscia Netsafes systerbolag Conscia Danmark blev dessutom Cisco Services Partner of the Year.

“Denna partner har tagit täten genom att demonstrera mycket djup teknisk expertis. Teamet har 19 CCIE- och två CCDE-certifierade experter i Sverige. De har tagit hem affärer med nyckelkunder över flera arkitekturer såsom ACI, hyper compute, wireless och SDA och därigenom hjälpt kunder att nå sina affärsmål. Utifrån detta har deras verksamhet växt med 400 procent från föregående år”, skriver Cisco i sin motivering.

– På Conscia Netsafe satsar vi 100 procent på Cisco. Vi erbjuder högsta kompetens, det unika servicekonceptet CNS och validerade lösningar som håller även för de mest krävande kunderna. Vi är mycket glada över framgången hittills och helt säkra på att detta bara är början, säger Conscia Netsafes vd Bengt Lundgren.

Och K3 seglade på moln i Venedig

När kanalsamlingen Canalys i år hölls för tionde året prisades svenska K3 Nordic som årets bästa molntjänstleverantör.

– Årets utmärkelser visar den djupa kompetens som finns inom Emea. Partners går från styrka till styrka, med fokus på att leverera komplexa lösningar som gör det möjligt för sina kunder att bli effektivare, att leverera innovation och stödja sina affärsmål mot snabb förändring, säger Canalys chefsanalytiker Alastair Edwards.

– K3 Nordic fokuserar allt mer på Microsoft Cloud som säljer Office 365 inom smb-segmentet. Vi blev även utnämnda som bästa Micro Cloud Partner i Europa 2017 och har ökat vår cloud management - verksamhet med mer än 1 700 procent. Intäktsutvecklingen visar på vår ökande omsättning av återkommande kunder, säger Marcus Lundgren, vd på K3 Nordic.