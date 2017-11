I takt med att medarbetarnas digitala mognad ökat har också förväntningarna på arbetsgivarens digitala verktyg höjts. Varför använda jobbets krångliga system när det är enklare att till ingen eller liten kostnad använda samma tjänster som i privatlivet? I offentlig sektor är också merparten av informationen just offentlig, så frågan om affärshemligheter och sekretess är snarare en mindre tröskel än i näringslivet.

Den som vill sälja in en produkt eller tjänst till kommun eller landsting har därför fler valmöjligheter idag än tidigare. Det traditionella tillvägagångssättet, att bearbeta förvaltningsdirektör, koncernledning eller chefsstab, utmanas idag av att medarbetare på olika nivåer i organisationen påtalar önskemål eller behov från vardagen som kan lösas med något it-verktyg. Tjänsten eller produkten uppfattas alltså så bra att medarbetare själva säljer in den internt i organisationen. Vägen till slutgiltig affär går oavsett via upphandling (med få undantag), men den interna säljprocessen har flera fördelar:

Förankringen sker på förhand, av medarbetarna själva. Ledningen kan fortfarande behöva lägga resurser på utbildning och effektiv användning men behöver inte övertyga personalen att lösningen är bra.



Stödfunktioner till verksamheten blir delaktiga före fullskalig implementering. it-enhet, administratörer och övriga stödfunktioner får möjlighet att utvärdera verktygets påverkan på sina processer även om det inte själva använder verktyget i vardagen. När upphandlingen genomförts är det för sent att tänka på sidoeffekter.



Kravspecifikationen växer fram som en naturlig del i processen. Eftersom it-verktyg kan användas i liten skala från dag ett, baserar sig kravspecifikationen utifrån medarbetarnas och leverantörernas faktiska förutsättningar, inte orealistiska förväntningar.

Vad krävs då för att nå medarbetarna i offentlig sektor som kan sälja in tjänsten eller produkten internt? Rätt affärsmodell för syftet. Hur bra tjänsten eller produkten än är, behöver trösklarna vara låga för att använda den.