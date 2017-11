För att förstå det måste vi förstå hur forskning och utveckling skiljer sig mellan den traditionella världen och open source-världen.

Läs också: GDPR-projektet är ett gyllene tillfälle att få ordning på data

I den traditionella världen har vi mängder av separata företag över hela världen där forskning och utveckling sker isolerat. Utvecklarna får direktiv uppifrån om vilka områden och produkter man ska utveckla. Fördelen med denna modell är låg risk, utvecklingen sker kontrollerat och strukturerat och slutprodukten levererar ofta vad den ska.

Utvecklingen i open source-världen sker på ett fundamentalt annorlunda sätt. Det globala open source-communityt har idag över 16 miljoner utvecklare från alla världens branscher och hörn – som jobbar tillsammans på över en miljon olika projekt. Och ska vi vara ärliga så spenderar många utvecklare från den traditionella världen sina kvällar och helger i open source-världen – där de är fria att utveckla efter egna idéer. Det skapar en enorm innovationskraft.

Men vad vill en it-organisation egentligen ha – låg risk eller massiv innovation? Både och, så klart, och det är precis vad kommersiella open source-företag erbjuder. Tillsammans fångas kraften hos 16 miljoner utvecklare och tas till marknaden kvalitetssäkrat. De kommersiella open source-företagen deltar aktivt i open source-världen – skapar nya projekt, vidareutvecklar andra och väljer ut de bästa och tar till marknaden genom att testa, certifiera, validera, etablera livscykelhantering och inte minst support och uppdateringar för produkterna. Helt enkelt det bästa av två världar.

Det har gjort att lösningar baserade på öppen källkod idag används av över 95 procent av världens 500 största företag. I traditionellt affärskritiska branscher som bank & finans, flygbolag, telekom och läkemedel är siffran 100 procent. Vem hade kunnat förutse det för 20 år sedan när open source sågs som en lekplats för nördar?

Om it ska vara en möjliggörare för en verksamhet i konstant transformation och förändring måste öppen källkod vara en fundamental del i er it-strategi. Eller som Forbes nyligen uttryckte det: "If software is eating the world, then open source will chew it up and swallow”

”Open source is eating the world” – du borde också ta en tugga.