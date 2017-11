(CS/San Francisco) I natt invigdes Salesforces årliga megamässa Dreamforce i bolagets hemstad San Francisco. Under fyra dagar invaderas staden av 170 000 besökare, det vill säga ett drygt Uppsala, för att utbyta erfarenheter och inspireras.

I år är temat för konferensen den fjärde industriella revolutionen, och detta illustreras med något slags vildmarkstema, där besökarna målas ut som det ständigt upprepade ordet trailblazers – någon som vågar gå före och visar vägen in i den nya tiden. När koncernchefen och grundaren Marc Benioff intar scenen är det stort, svulstigt och kurvor som visar att bolaget är störst i molnet på crm, när det gäller försäljning, tjänster och marknadsföring.

– Och det är allt tack vare er. Någon ska gå först och visa vägen och det är ni, säger han till kunder och partner på plats och fortsätter:

– Vår uppgift är att sänka trösklarna nu när den fjärde industriella revolutionen är här. Vi ser det varje dag och jag känner det mer än någonsin när det möter oss var vi än är och vart vi än går.

Sedan utgår han från sina egna kunderfarenheter och droppar kunder som gjort lyckade insteg i industrirevolution nummer fyra och börjar med finska Kones hissar som pratar med honom, smarta Coca-Cola-kylar, ett icke namngivet däckföretag som idag kan förutse problem som är på väg att uppstå och inte minst Louis Vuitton som inte bara har sytt hans kostym – bolaget har även stenkoll på honom som kund.

– Varje kund är uppkopplad, och tack vare vår plattform kan vi följa kunden.

Därefter presenteras nyheterna i Salesforces plattform en efter en. Först ut är My Trailhead, som har förbättrats så att den gamification-inspirerade läroplattformen ska kunna anpassas med kundens eget innehåll, varumärke, utseende och känsla. Även AI-tjänsten My Einstein är uppdaterad, dels så att utvecklare enklare ska kunna bygga egna AI-appar, dels med Einstein Prediction Builder, som låter kunder förutsäga resultat för olika objekt i Salesforce.

Övriga förändringar gäller My Lightning där kunderna ska kunna anpassa sitt crm i en miljö under eget varumärke, och i nya My Salesforce ska det bli lättare att publicera företagets appar på App Store och i Google Play och med My IoT ska insamlade data från uppkopplade enheter användas för att automatisera affärsprocesser.

Men det är inte den enda nyheten som hinns med under den evighetslånga procedur som går under namnet keynote. Ett tätare samarbete med Google Cloud lyfts fram, där Googles moln ska användas för Salesforces kärntjänster.

Googles molnchef Diane Green intervjuas på scenen, märkligt nog i en av de kortare sejourerna, i alla fall om man jämför med de evighetslånga kunddragningarna med Adidas, T-Mobile och 21st Century Fox, av vilka inte minst Adidas brer på med krystat inövad e-handel och glada high-fivningar för det fantastiska resultat den nya e-handeln för med sig. Att de dessutom lyckas få Salesforce-vd:n att dra på sig en Adidas-overall ovanpå Louis Vuitton-kostymen får ses som grädden på svulstighetsmoset.

Foto: Blair Hanley Frank Googles molnchef Diane Greene.

Diane Green presenteras i samband med det nya partnersamarbetet som en av Marc Benioffs hjältar och inspiratörer, eftersom hon tidigt var ute och predikade om molnet.