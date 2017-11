Iphone 7 var den smartphone som sålde avgjort bäst under tredje kvartalet, enligt analyshuset Canalys. Världen över såldes totalt 13 miljoner enheter av den modellen.

Därefter följer en annan Apple-telefon, nämligen Iphone 6s (7,9 miljoner) medan Samsung placerade sig på tredje plats med Galaxy J2 Prime (7,8 miljoner). Kinesiska Oppo tog fjärde och femte platsen med sina modeller A57 (7,8 miljoner) och R11 (7,2 miljoner).

Däremot tog sig inte Iphone 8 eller 8 Plus som lanserades i mitten av september upp på topp 5-listan.

Totalt levererades 375,9 miljoner smartphones under perioden, vilket var en uppgång med 5,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Apple sålde 46,7 miljoner enheter under perioden, där de nya telefonerna Iphone 8 och 8 Plus tillsammans stod för 11,8 miljoner. Som jämförelse här kan nämnas att föregångaren Iphone 7 sålde i 14 miljoner exemplar under sitt första kvartal.