Vi har tidigare skrivit om Kammarkollegiets pågående driftupphandling som har stött på patrull i form av ett överklagande från bolaget Net at Once. Det speciella vid de överklagningsrundor som drabbat just driftupphandlingen är att det handlar om ett bolag som har valt att ta strid mot Kammarkollegiet trots att det inte ens är en inblandad part i upphandlingen. Något som bolagets jurist Pär Cronhult motiverat på följande sätt:

– Det är en illa genomförd upphandling. Man får inte teckna avtal som är längre än fyra år. Här har man valt att göra ett treårsavtal, med möjlighet till förlängning i fyra år. Det gör att konkurrensutsättningen snedvrids. En aktör kan vara upptagen med annat när anbud ska lämnas men vill ha en möjlighet att göra det senare.

Pär Cronhult och bolaget Net at Once är representanter för något man har valt att kalla Konkurrenskommissionen, vilken startats av tankesmedjan Den nya välfärden. Det här är inte första gången de drar igång juridiska tvister.

Men metoden att ge sig in och strida i upphandlingar man inte själv är inblandad i visade sig vara ganska meningslös. Tre rättsrundor senare kan man konstatera att samtliga instanser kommit fram till samma sak.