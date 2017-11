Fakta

HANS GILLIOR

Befattning: Vd

Företag: The Goodwind Company

Linkedin: Hans Gillior

E-post: hans@thegoodwindcompany.se

Hemsida: www.thegoodwindcompany.se

Expertområden: Digital transformation, digital-/it-strategi och styrning. Certifieringar COBIT, Certified IT Management Professional.

Bakgrund: Senior konsult inom it-management, it-strategi och it-styrning i tio år. Tidigare bland annat chef för IT Performance Management på Nordea IT. Har lett digitala transformationer inom flera it-organisationer. Talare, skribent och bloggare.