Den nya konsultjätten DXC såg formellt dagens ljus den 1 april. Nu ett drygt halvår senare har bolagets två svenska styrkor från HPE och CSC slagits samman och bolaget är på plats i HP-huset i Solna, som numera alltså delas av det som är kvar av HPE och DXC. Dessutom har man även hårdvarugänget HP Inc som delvis sitter i samma hus, men på tryggt avstånd, ett övergångsställe eller en hemsnickrad Berlinmur bort.

Jørgen Jakobsen, som basar över DXC i Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark, Finland och Litauen, säger att det har varit ett intensivt halvår för honom och personalen. Men nu är det dags att blicka framåt för bolaget som verkar under parollen New, but not born yesterday.

Sloganen är så klart ett tydligt sätt att signalera att det inte är vilket litet konsultbolag som helst som nu ska växla upp sin verksamhet i norra Europa. DXC har en global omsättning på 25 miljarder dollar och totalt har man 6 000 kunder, av vilka de flesta är stora globala organisationer. Dessa är indelade i olika industrigrenar.

Tittar man på kunder i Sverige är det också tunga företag som gäller. Det är främst Ericsson och SKF som kommer med från HPE-sidan och Telenor, Vattenfall och Saab från CSC:s tidigare verksamhet.

– Det är väldigt lite överlappning mellan våra företag, säger Jørgen Jakobsen.

Men det kanske inte är så konstigt. För båda de sammanslagna bolagen har de senaste åren snarare handlat mer om att vårda och behålla de storkunder man har än att hitta nya. Och att det är längesedan man tog in nya kunder är Jørgen Jakobsen väl medveten om.

– Nyligen var vi väldigt nära att ta Arbetsförmedlingen, säger han och syftar på den upphandling myndigheten stoppade i september.

Hur det går med den i dagsläget vill han dock inte uttala sig om utan hänvisar till att kommunikationen för tillfället är stängd.

Vad behöver ni göra för att trenden ska vända, det vill säga att ni lyckas attrahera nya kunder?

– En viktig del av vårt uppdrag är att transformera till nästa generations it. Det är framför allt två saker vi ska trycka på. Vi ska se till att dra nytta av vår expertis inom olika branscher samt att vi ska hjälpa företag att flytta applikationer till saas-lösningar, eller att vi tar klassisk infrastruktur och flyttar till molnet.

Siktet är alltså främst inriktat på stora företag med internationell verksamhet. Men det är ett minst sagt trångt sikte som riktas mot storkunderna i Sverige. I kampen om att vara en global jätte som kan bistå storkunder med spridd geografi slåss man främst mot bolag som Accenture, IBM, TCS, HCL, Wipro, Cognizant och Capgemini. Men även de mer lokalt nordiska aktörerna Evry, Tieto och CGI är ofta med och slåss, inte minst inom ofentlig sektor, där DXC gärna ser sig som en jätte även i Sverige framöver.

– Det är stenhård konkurrens på den nordeuropeiska marknaden och det kommer att ske en konsolidering. HPE-CSC är en del av den konsolideringen, säger DXC-chefen och nämner att Amazon Web Services jätteetablering i Sverige nästa år troligen kommer att påverka en hel del.

– Att det snart öppnar ett stort public cloud-datacenter i Sverige kommer att påverka marknaden ytterligare och skynda på konsolideringen.