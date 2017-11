I måndags gick två jurister ut i CS och pekade på att mobilt bankid börjat missbrukas av en del tjänster. Det som är avsett att vara en legitimation knuten till enbart en person används för att inte bara legitimera sig själv utan också samtidigt släppa in olika typer av tjänster. Tjänster som exempelvis vill komma åt uppgifterna för att analysera dem åt användaren. Det skulle juridiskt kunna ses som olagligt, missbruk av urkund.

De två juristerna ville inte nämna några specifika tjänster när de varnade för felaktig användning av e-legitimation, men flera experter har hört av sig till CS och pekat ut två som använder mobilt bank-id på ett liknande sätt.

En av dem är den populära privatekonomiappen Tink som bland annat SEB investerat stora pengar i.

– Tink använder mobilt bank-id på det viset. De ber dig logga in med mobilt bank-id för att kunna använda tjänsten och då ser det för dig ut som om du loggar in på din bank men samtidigt släpper du in tjänsten som en tredje part, säger Jakob Schlyter, it-säkerhetsexpert på Kirei.

– Men jag tror inte alls de har något ont uppsåt – de vill nog bara göra en bra tjänst.

Orsaken till att Tink använder sig av den här metoden tror Jakob Schlyter är att de svenska bankerna inte har öppna api:er som tredjepartsaktörer kan använda sig av. Där kommer det att öppnas upp när EU:s betaltjänstdirektiv börjar införas under nästa år.

Med öppna api:er blir det betydligt säkrare enligt Jakob Schlyter – då kommer användarna att kvittera vad en aktör får rätt att göra på ett mycket mer transparent sätt.

Förutom de juridiska aspekterna kring hur en e-legitimation får användas så varnar han också för risken med att en tjänst har åtkomst till hundratusentals svenskars banksessioner.

– Frågan är vad som händer om leverantören blir röjd, eller snarare när. Då täcks knappast användarna av någon bankgaranti – de har ju själva lämnat ut sina uppgifter, säger Jakob Schlyter.

Tinks vd Daniel Kjellén känner inte igen sig i beskrivningen.

– Det är viktigt att säga att användarna inte ger ut någon legitimation som tjänsten kan använda utan användarna legitimierar sig varje gång de vill hämta ut sådant som de vill använda i sin Tinktjänst, säger han.