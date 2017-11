Högkonjunkuturen fortsätter, åtminstone ett tag till. Just nu är fastighetsmarknaden lite skakig, men än så länge har det inte haft någon inverkan på andra branscher och inbromsningen verkar dröja ett tag till. Många konsultbolag växer i omsättning, men inte på marginalen. Är det en mättnad vi ser?

Var ett föredöme för kunden. Integrera ert utvecklingstänk i er företagskultur så att det stärker ert varumärke. Då blir ni en intressantare leverantör för kunden. Bli kung istället för skomakarens barn. I högkonjunkturen får nästan alla jobb, men när det vänder är det bara proffsen som har kvar relationen. Undvik att bli en transaktion utan bygg för att etablera en långsiktig relation istället. Det är ju så enkelt, bara lite proaktivitet och kommunikation så är ni i mål.

Läs också: Många it-investeringar sker i onödan – så här slipper ni kasta pengarna i sjön

Utveckling, avveckling eller stå still? Allting i livet är antingen under utveckling eller avveckling, det finns inget mellanting. Du avgör själv i vilken kategori en relation befinner sig i. Att stå stilla är indirekt avveckling. Stå aldrig still.