För några år sedan grävde Jimmy "Spelpappan" Wilhelmsson ner sig i den svenska rörelsen som uppstod kring den legendariska hemdatorn Commodore 64. I våras kom uppföljaren Generation 500 som kretsar kring hur även mer tekniskt avancerade Amiga 500 tog Sverige med storm. Jimmy Wilhelmsson har träffat en rad spelprofiler, musiker och entreprenörer som formades av att ha en Amiga 500 hemma på rummet.

Soonish: Ten Emerging Technologies That'll Improve and/or Ruin Everything av Kelly och Zach Weinersmith

Det gifta paret har undersökt precis vad titeln på boken anspelar på. Tekniktrender som kan förändra världen i grunden – på gott och ont. Kelly är forskare i parasitologi, och hennes man Zach är serietecknaren bakom nördiga Saturday Morning Breakfast Cereal. Tillsammans analyserar de alltifrån gruvdrift på asteroider till augmenterad verklighet och hur vi ska styra datorer med tankekraft.

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us about Who We Really Are av Seth Stephens-Davidowitz

Låt dig inte avskräckas av den löjligt långa titeln. Seth Stephens-Davidowitz, som enligt egna uppgifter ville kalla boken för ”How big is my penis?”, skanderar att "nästa Freud är en datavetare" och djupdyker därefter ner i nätets dataflöden. Han analyserar söktrender, anonyma foruminlägg och porrvanor i sitt försök att få reda på mer om oss människor och det samhälle vi lever i. Det utmynnar i en fascinerande historia med en stor röd "nsfw"-tagg.