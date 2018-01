Datorns innehåll flyttades över till fel person Så praktiskt att köpa en ny dator och få hjälp att exportera över innehållet från sin gamla dator... Men när Elgiganten i Täby skulle göra just det hamnade två kunders datorinnehåll inte alls på deras nya datorer utan foton, fakturor, affärsdokument och privata dokument lades i stället på en tredje kunds dator. Orsak? Den mänskliga faktorn enligt Elgiganten. Datainspektionen kopplades in och kedjan ändrade sina rutiner – nu sker ingen mellanlagring när filerna ska flyttas.

Hej, här har du en enkät och tusentals känsliga uppgifter...

När spanska ambassaden skickade ett mejl till spanska medborgare bosatta i Sverige fick de reda på lite för mycket om varandra på köpet. I mejlet fanns nämligen inte bara en enkät utan hela databasen med alla adressaters namn, adresser, födelsedatum, telefonnummer och passnummer bifogades också. I ett andra mejl som skickades strax efter det första ombads alla som tagit emot det att radera det.

Systemsläckning som en löpeld

Vad har molnplattformen Azure och Sveriges Trafikskolor gemensamt? Jo, båda slogs i höstas ut av brandsläckargas. Ett planerat underhåll av brandsläckningssystemet i ett av Microsofts datacenter i slutet av september drog av misstag i gång släckningen och brandbekämpningsgas läckte ut och i sin tur slog ut luftkonditioneringen vilket ledde till överhettning så att servrar slogs ut. Resultat? Ett femtontal molntjänster slogs ut under sju timmar.

Två veckor senare var det dags igen, men mer lokalt när Sveriges Trafikskolors riksförbunds datacenter i Limhamn drabbades. Även där utlöstes ett brandsläckningssystem och gas strömmade ut. Resultat? Eftersom merparten av de svenska trafikskolorna använder riksförbundets system gick det inte att boka tider på över ett dygn.

Lumia 640XL är en av telefonmodellerna som New York-polisen haft problem med.

Ringa New York-polisen? Nä, det går inte

För två år sedan var det dags – polisen i New York försågs med varsin mobil. Satsningen kostade drygt en miljard kronor men det var det värt. Eller förresten var det? För de 36 000 Windowstelefoner från Nokia som köpts in går inte att använda eftersom modellerna inte längre stöds av Microsoft och supporten stängts ner. Planen? Att köpa in Iphones i stället.

Önskade en god morgon – greps

En översättningsmiss i Facebook ställde till det rejält för en palestinsk byggarbetare. Efter att han lagt upp en bild där han står lutad mot en bulldozer med en kaffe och en cigarett i händerna och rubriken ”God morgon” på arabiska – några timmar senare greps han. Polisen uppges ha misstolkat texten och enligt Times of Israel är frasen ”God morgon allihop” på arabiska snarlik ”skada dem”.

Läs ALLTID det finstilta

Tänk dig att du godkänner ett wifi-avtal bara för att inse att du också gått med på att utföra 1 000 timmar samhällstjänst. Det råkade 22 000 britter ut för när wifi-företaget Purple experimenterade lite och skrev in en klausul om att användaren också gick med på sådant som att krama herrelösa hundar, måla sniglar i glada färger eller rengöra kloaker för hand.

Och nej, de behöver inte stå för vad de skrivit under men Purples vd konstaterar att experimentet visar att det är alldeles för enkelt att kryssa i en ruta och sedan acceptera något som är orättvist.