Amazon svarade att man också hoppades lösa frågan så snart som möjligt och meddelade sina kunder att även om de inte kan få tillgång till Youtube via appen så går det bra att komma åt Youtube via nätet under tiden.

”Google skapar ett tråkigt prejudikat genom att selektivt blockera kundernas tillgång till en öppen webbplats”, skriver Amazon i ett uttalande.

Läs också: Storbråk mellan Amazon och Google om Youtube

Upptrappningen mellan giganterna har pågått under ett par år. 2015 slutade Amazon sälja Googles Chromecast och Apple TV med motiveringen att man inte ville förvirra kunderna och få dem att tro att de kan använda Amazons strömningstjänst Prime Video på de enheterna, vilket de inte kan.

Sedan dess har man kommit överens med Apple om att Prime Video ska fungera med Apple TV men fortfarande finns ingen liknande överenskommelse med Google.