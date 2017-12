Googles vd Sundar Pichai besökte också Kina nyligen och talade vid en konferens som anordnades av den myndighet i Kina som har tillsynen över internet. Där såg han till att hålla sig borta från frågor som berörde tillgången till den kinesiska marknaden och riktade i stället in sig på just den potential som finns i AI.

Google har under året låtit sin AI Alpha Go utmana den kinesiske världsmästaren i Go – Ke Jie. Tävlingen, som vanns av Alpha Go, blev väldigt omskriven runtom i världen men i Kina tystades den ner.

Enligt Google är det första forskningscentret i sitt slag i Asien och det kommer till att börja med bestå av ett fåtal personer som arbetar i Googles nuvarande kontor i Peking. Det kinesiska forskningscentret blir ett av flera, som ska ligga i New York, Toronto, London och Zürich.